Cine este Brendan Fraser, câștigătorul premiului Oscar pentru cel mai bun actor în 2023. Dramele care i-au marcat viața

Brendan Fraser a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul său din pelicula „The Whale”. Însă, înainte de a accepta acest rol, actorul a fost absent din lumea cinematografică pentru mai bine de 20 de ani.

După ce a făcut un pas înapoi în cariera sa, actorul Brendan Frase a revinit în forță cu rolul lui Charlie, în „The Whale”.

Filmul, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția și a fost ovaționat timp de șase minute, marchează primul rol major al lui Fraser din 2013.

Premiile Oscar 2023. Cine este Brendan Fraser, cel mai bun actor

Brendan Fraser a devenit cunoscut la începutul anilor 1990, cu roluri în filme de comedie precum „George, trăsnitul junglei”, însă a atins succesul comercial pentru rolul său din franciza „Mumia”.

După o serie de succese de box office la sfârșitul anilor 1990 și începutul lui 2000, actorul a ieșit din lumina reflectoarelor pe fondul unor probleme personale, inclusiv multiple operații și decesul mamei sale.

„Am avut nevoie de o laminectomie. Am fost nevoit să repet operația un an mai târziu”, a povestit actorul care își făcea singur cascadoriile pentru filmul „Mumia”, pentru GQ în 2018.

În următorii șapte ani au urmat multiple intervenții chirurgicale, inclusiv o înlocuire parțială a genunchiului, precum și „înșurubarea diferitelor tampoane spinale comprimate împreună” și repararea corzilor vocale.

Dramele care i-au marcat viața actorului Brendan Fraser

În perioada în care Brendan Fraser suferea intervențiile chirurgicale, a avut de-a face și cu alte câteva drame. În decembrie 2007, actorul și soția sa, Afton Smith, cu care are trei copii, și-au anunțat divorțul, după nouă ani de căsnicie.

„Mi-am schimbat casa, am trecut printr-un divorț. S-au născut unii copii. Vreau să spun s-au născut, dar ei cresc. Treceam prin lucruri care te modelează în moduri pentru care nu ești pregătit până nu treci prin ele”, spunea atunci Fraser.

Atunci, Fraser a ieșit din lumina reflectoarelor. El și-a reluat proiectele de televiziune și cinematografice la sfârșitul anilor 2010.

Actorul susține că a fost agresat sexual

În 2018, Fraser a susținut că a fost agresat sexual de fostul președinte al Asociației Presei Străine de la Hollywood (HFPA), ONG care votează pentru premiile Globurile de Aur, Philip Berk. Bărbatul a negat acuzațiile.

Brendan Fraser a povestit că incidentul a avut loc în vara anului 2003, în timpul unui prânz la Hotelul Beverly Hills.

„M-am simțit rău. M-am simțit ca un copil. Am simțit că am o minge în gât. Am crezut că voi plânge. M-am simțit ca și cum cineva a aruncat cu vopsea invizibilă pe mine”, a povestit actorul pentru GQ magazine.

Deși i-a spus soției sale despre acest incident, Fraser a precizat publicației că nu a avut „curajul să vorbească” mai devreme din cauza „riscului de umilire sau deterioare a carierei mele”.

Fraser a precizat că presupusa sa experiență cu Berk „l-a făcut să se retragă” și să „se simtă izolat”.

„Am devenit deprimat”, a spus actorul, amintindu-și cum s-a convins pe el însuși că merita ceea ce i s-a întâmplat.

„Mă învinuiam și eram nefericit. În mintea mea, cel puțin, ceva fusese luat de la mine”, a explicat Fraser.

Mai mult, Brendan Fraser a precizat că HFPA l-a blocat în urma incidentului.

„Nu știu dacă acest lucru a creat un dezacord cu grupul, cu HFPA. Dar tăcerea a fost asurzitoare”, a dezvăluit actorul care a spus că, în urma incidentului din 2003 a primti rar invitații la Globurile de Aur.

Brendan Fraser a primit primul său Oscar

Cea de-a 95-a gală a premiilor Oscar a venit cu o recunoaștere pentru Brendan Fraser care a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor în rol masculin din producția „The Whale”, regizată de Darren Aronofsky.

„Deci așa arată multiversul!”, și-a început Fraser discursul de pe scena de la Dolby Theatre din Los Angeles, unde a avut loc ceremonia.

Actorul le-a mulțumit regizorului Darren Aronofsky și scenaristului Samuel Hunter: V-ați expus inimile de mărimea unei balene pentru ca noi să putem vedea în sufletele voastre”.

De asemenea, el s-a adresat colegei sale din film, Hong Chau, care a fost nominalizată la categoria „cea mai bună actriță în rol secundar”: „Vreau să vă spun că numai balenele pot înota la adâncimea talentului lui Hong Chau”.

„Am intrat în această afacere acum 30 de ani. Lucrurile nu au venit ușor, dar a existat o ușurință pe care nu am apreciat-o la momentul respectiv până când s-a oprit”, a mai zis Brendan Fraser.

Fraser a concurat la categoria „cel mai bun actor în rol principal” alături de Austin Butler și Colin Farrell.

