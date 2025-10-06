Kimberly Hebert Gregory a murit la 52 de ani. Actrița a devenit cunoscută datorită rolurilor din „Grey’s Anatomy” și „Private Practice”

Kimberly Hebert Gregory, cunoscută mai ales pentru rolurile sale din serialele „Vice Principals”, „Grey’s Anatomy” și „Private Practice”, a încetat din viață la vârsta de 52 de ani. Decesul a fost confirmat de fostul soț al actriței, pe pagina acestuia de Instagram.

Kimberly Hebert Gregory a murit

Kimberly Hebert Gregory, celebra actriță care a jucat în „Vice Principals”, „The Chi” și filmul „Five Feet Apart”, a decedat la vârsta de 52 de ani. Chester Gregory, fostul ei soț, actor și muzician, a confirmat vestea pe rețelele de socializare.

Potrivit acestuia, actrița s-a stins pe data de 3 octombrie, însă nu a oferit nicio cauză a decesului.

Actorul i-a adus un omagiu și a spus despre ea că a fost „o întruchipare a strălucirii” și „o femeie de culoare a cărei minte lumina fiecare cameră”. Fostul cuplu avea împreună un fiu.

„Ai fost Strălucirea Întrupată, o Femeie de Culoare a Cărei Minte Lumina Fiecare Cameră, a Cărei Prezență Purta Atât Foc, cât și Har”, a scris el.

„Mult mai mult decât o fostă soție, ai fost prietenul meu. Fiul nostru, Cântecul pe care l-am scris împreună, este ecoul viu al luminii tale”, a mai spus Chester Gregory pe pagina sa de Instagram.

Cine a fost Kimberly Hebert Gregory

Kimberly Hebert Gregory a jucat în rolul directoarei școlii, Belinda Brown, în serialul „Vice Principals”, de la HBO, care a avut premiera în 2016, în care au jucat și Danny McBride și Walton Goggins. Serialul a fost difuzat timp de două sezoane.

Actrița a mai apărut în „Kevin (Probabil) salvează lumea”, difuzat pe ABC între 2017 și 2018.

De-a lungul carierei sale, actrița a apărut și în roluri de invitată în multe alte seriale populare, inclusiv „Gossip Girl”, „Private Practice”, „The Big Bang Theory”, „Grey’s Anatomy”, „Better Call Saul”, „Brooklyn Nine-Nine” și „The Chi”, și a dat voce unui personaj în serialul de animație Netflix din 2023 „Carol & the End of the World”.

Sursă foto: Profimedia

