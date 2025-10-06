Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Tunsă scurt și cu părul roșcat, actrița e de nerecunoscut

Pamela Anderson (58 de ani), una dintre blondele emblematice ale Hollywoodului, și-a schimbat radical look-ul. De-a lungul carierei sale, și-a purtat părul în nuanțe de blond platinat sau blond miere, fie că apărea în rolul Barb Wire sau în celebrul costum roșu de salvamar ca CJ Parker în „Baywatch”. Dar se pare că era blondului s-a încheiat: Pamela Anderson este acum roșcată.

Pamela Anderson, schimbare radicală de look

Noua culoare de păr – completată de o tunsoare mai dezordonată, cu aspect natural – face parte dintr-o transformare mai amplă a viziunii ei asupra frumuseții.

Totul a început în 2023, când actrița a apărut la Săptămâna Modei de la Paris fără niciun strop de machiaj – un gest care a stârnit controverse neașteptate. „Știu că nu am făcut pași spre pacea mondială, dar am transmis un mesaj,” spunea ea atunci, din primul rând al prezentărilor The Row, Vivienne Westwood și Victoria Beckham. „M-am gândit: ‘Fac asta pentru toate fetele de acolo.’ Am avut fiice vitrege în relații anterioare, iar fiii mei au iubite – și asta a fost pentru ele. În zilele noastre, mai știm cum arată un chip adevărat? Ei bine, acesta este.”

De atunci, Pamela a continuat să adopte un stil de viață aproape complet fără machiaj. În 2024, a anunțat într-un interviu pentru Vogue relansarea brandului vegan de îngrijire a pielii, Sonsie Skin. Iar acum, se pare că renunță și la decolorarea părului.

Potrivit unei surse apropiate, noul ei look este inspirat de actrițele suedeze Gunnel Lindblom și Bibi Andersson – referințe pe care le-a dus stilistului parizian John Nollet, cel care i-a realizat transformarea. Totul face parte din pregătirea pentru următorul ei rol: va juca alături de Steve Coogan în debutul regizoral al lui Michael Cera, intitulat Love is Not The Answer.

Pamela Anderson este adepta unui stil de viață sănătos de mulți ani

Pamela Anderson adoptă un stil de viață natural și echilibrat, bazat pe vegetarianism, simplitate și autenticitate. Ea evită dietele stricte și antrenamentele intense, preferând o abordare holistică a sănătății.

Pamela Anderson este cunoscută nu doar pentru cariera sa în televiziune și activism, ci și pentru modul sincer și relaxat în care abordează stilul de viață. Într-o declarație devenită virală, ea a spus: „Nu merg la sală și nu țin dietă. Sunt vegetariană, dar nu țin dietă”.

Pamela este vegetariană de mulți ani, alegere motivată atât de preocupările pentru sănătate, cât și de activismul pentru drepturile animalelor. Ea colaborează frecvent cu organizația PETA și a declarat că „animalele m-au învățat tot ce trebuie să știu despre viață”. Cu toate acestea, nu urmează o dietă strictă sau un regim de slăbit. Preferă alimentele integrale, pe bază de plante, fără să numere calorii sau să impună restricții severe, notează NSF Magazine.

Pamela a recunoscut că nu este adepta antrenamentelor intense sau a mersului la sală. În schimb, se menține activă prin mișcare naturală – dans, mers pe jos, yoga ocazională – și printr-un stil de viață dinamic. Această abordare reflectă o filozofie holistică, în care sănătatea fizică este strâns legată de echilibrul mental și emoțional.

De asemenea, ea promovează ideea că frumusețea și sănătatea nu trebuie să fie dictate de standarde rigide. Ea afirmă: „Nu încerc să fiu perfectă. Nu mă interesează asta” și „Viața mea este mesajul meu”. Prin alegerile sale, încurajează femeile să se accepte, să se respecte și să-și cultive propria identitate, dincolo de aparențe.

