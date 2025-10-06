Ike Turner Jr., fiul Tinei Turner, a murit la 67 de ani

Ike Turner Jr., fiul Tinei Turner și al lui Ike Turner, a murit la vârsta de 67 de ani.

Ike Turner Jr. avea mai multe probleme de sănătate

Ike Turner Jr., fiul legendarei cântărețe Tina Turner și al muzicianului Ike Turner, a decedat sâmbătă, 4 octombrie, într-un spital din Los Angeles, potrivit declarației unei membre a familiei, Jacqueline Bullock.

Conform acesteia, Ike Jr. a murit din cauza unei insuficiențe renale. Starea sa de sănătate se deteriorase în ultimii ani, suferind de probleme cardiace grave și un accident vascular cerebral în luna precedentă.

„Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă a vărului meu, Ike Turner Jr.,” a transmis Bullock într-un comunicat pentru Page Six. „Junior a fost mai mult decât un văr pentru mine – a fost ca un frate, am crescut împreună în aceeași casă celebră.”

Tina și Ike Turner au avut împreună patru copii. Tina i-a adoptat pe Ike Jr. și pe Michael, fiii lui Ike dintr-o relație anterioară cu Lorraine Taylor. Ulterior, cuplul a avut un fiu biologic, Ronnie Turner, iar Tina mai era mamă și pentru Raymond Craig, născut din relația cu Raymond Hill.

Tina Turner a murit în mai 2023, la vârsta de 83 de ani, după o lungă suferință. Ike Turner Sr. a decedat în decembrie 2007, la 76 de ani, în urma unei supradoze de cocaină.

A urmat decesul fratelui lui Ike Jr., Craig, care s-a sinucis în iulie 2018, și a lui Ronnie, care a murit de cancer de colon patru ani mai târziu.

Ike Jr. a moștenit talentul muzical al părinților săi

În omagiul său, Jacqueline Bullock a vorbit despre talentul muzical al lui Ike Jr.: „Fiind fiul Tinei și al lui Ike Turner, talentul său era evident încă din copilărie – nu exista instrument pe care să nu vrea să-l încerce,” a spus ea.

„Deși la început prefera tobele, mătușa mea și mama lui, Tina Turner, îl obliga să-și strângă setul de tobe după fiecare repetiție,” a continuat Bullock. „Așa a ajuns să prefere clapele. În cele din urmă, Junior a ajuns să administreze studioul Bolic Sound, fondat de tatăl său.”

„Deși s-a confruntat cu provocări ca mulți dintre noi, a devenit un inginer de sunet și muzician apreciat, câștigând un premiu Grammy în 2007 pentru cel mai bun album de blues tradițional, ‘Risin’ With The Blues’, semnat de tatăl său,” a adăugat Bullock, mulțumind pentru „valul de condoleanțe” primit de familie.

Afida Turner, cumnata lui Ike Jr. și soția regretatului Ronnie Turner, i-a adus și ea un omagiu emoționant pe Instagram: „Odihnește-te în pace, Ike Jr.: Ai fost un cumnat minunat. Mă bucur că am vorbit cu tine la telefon înainte să pleci. Te iubesc. RIP!”, a scris ea, alături de fotografii cu cei doi de-a lungul anilor.

Foto – arhivă, captură video

