Heidi Klum, apariție incendiară la un eveniment într-o rochie tip plasă, fără sutien. „Aproape că n-am recunoscut-o!”

Heidi Klum a atras toate privirile la prezentarea colecției VETEMENTS pentru primăvară/vară 2026, în cadrul Paris Fashion Week. Supermodelul germano-american, în vârstă de 52 de ani, a pășit pe covorul roșu într-o rochie albă complet transparentă, atrăgând atenția tuturor. Pe lângă ținuta provocatoare, Heidi a debutat și un accesoriu neașteptat: un fațete dentare argintii, voluminoase și strălucitoare.

Heidi Klum, apariție incendiară într-o rochie tip plasă, fără sutien

Rochia, realizată dintr-un material tip plasă, i-a evidențiat silueta impecabilă, iar Heidi a renunțat complet la sutien, purtând doar o pereche de bikini pe dedesubt. Și-a purtat părul blond desfăcut, într-un stil dezordonat, cu bretonul tuns drept până la sprâncene.

Fațetele argintii i-au acoperit dinții și au completat un look alternativ, care a stârnit reacții diverse pe rețelele sociale. Pe o pagină de fani de pe Instagram, un admirator a comentat: „Sunt îndrăgostit.” Altul a scris: „Ne arată că vârsta e doar un număr. Iconic!” Un al treilea a mărturisit: „Aproape că n-am recunoscut-o.”

După apariția în rochia transparentă, Heidi și-a pus un sacou supradimensionat, gri, cu două rânduri de nasturi, adăugând o notă de contrast ținutei. A pozat și alături de fiica sa, Leni, cele două afișând zâmbete largi și o complicitate vizibilă.

Heidi este mama a patru copii: Leni (20 de ani), Henry (20), Johan (18) și Lou (15), pe care îi are din căsnicia cu cântărețul Seal. În prezent, este căsătorită cu muzicianul Tom Kaulitz, despre care a vorbit cu entuziasm într-un interviu din 2022 pentru E! News: „Îl cunosc atât de bine. Ne potrivim perfect. Simt că, în sfârșit, l-am găsit pe cel potrivit. Până acum, totul merge bine. Sper să rămână așa.”

Într-un interviu din 2024 pentru The Sunday Times, Heidi a făcut și o mărturisire amuzantă despre viața intimă: „Sportul în dormitor e exercițiul meu preferat – sună mai bine în franceză.”

Ce spune Heidi Klum despre intervențiile estetice

Heidi Klum nu este împotriva intervențiilor estetice, dar preferă o abordare echilibrată și naturală. Ea a declarat că nu a apelat la operații estetice, însă este deschisă la ideea de tratamente precum Botox, fără a exagera.

Într-un interviu acordat revistei Allure, Heidi Klum a spus: „Sunt mândră să spun că nu mi-am făcut nimic. Fiecare dintre noi crede că nu-i stă bine cu ceva, iar mie nu mi-ar sta bine cu operații estetice.” Ea a explicat că își menține pielea tânără evitând expunerea la soare și folosind protecție solară zilnică, atât pentru ea, cât și pentru copiii ei.

Totuși, într-un interviu mai recent pentru People, Heidi a nuanțat poziția sa: „Sunt complet de acord cu Botoxul. Cine vrea să vorbească despre operații estetice și să împărtășească experiențe, să-mi dea toate detaliile.” Ea a subliniat că îmbătrânirea este un proces natural care merită să fie discutat deschis și celebrat: „Frumusețea se schimbă mereu, și sunt pregătită pentru schimbare. Dacă totul ar rămâne la fel, viața ar fi plictisitoare.”

Heidi Klum consideră că societatea a evoluat în privința acceptării vârstei și a diversității corporale: „Acum e în regulă să fii mai în vârstă – dar nu a fost mereu așa. Suntem mai deschiși față de riduri și forme naturale. Să fii acceptat la orice vârstă e minunat.”

În concluzie, Heidi nu respinge complet ideea de intervenții estetice, dar promovează un echilibru între îngrijirea naturală și libertatea personală. Ea încurajează femeile să își accepte vârsta și să nu se ascundă: „Cel mai mare mit despre femeile de 50 de ani e că nu mai contează. Dar suntem încă pe raft, vizibile pentru toți.”

Foto – Instagram / Profimedia / Hepta

