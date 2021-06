Johnny Solinger, fostul solist al trupei Skid Row, a murit

Johnny Solinger, vocalist al formației Shid Row din 1999 până în 2015, s-a stins din viață sâmbătă, 26 iunie, la vârsta de 55 de ani.

Skid Row a confirmat decesul artistului pe Instagram. „Am aflat cu tristeţe vestea despre fratele nostru, Johnny Solinger. Suntem alături de familia, prietenii şi fanii lui”, au scris ceilalți membri ai trupei, Rachel Bolan, ZP Theart, Dave Sabo, Rob Hammersmith și Scotti Hill.

Și Paula Solinger, soția rocker-ului a transmis un mesaj pe rețelele de socializare: „Johnny a murit. În timp ce îl ţineam de mână. S-a stins în pace. Vă mulţumesc tuturor. Voi lua o pauză de la toate activitățile, dar vă rog să știți că voi fi mereu recunoscătoare pentru dragostea voastră”, potrivit gândul.ro.

Ce probleme de sănătate avea Johnny Solinger

Artistul a fost diagnosticat în luna mai cu insuficiență hepatică. Cântăreţul a creat o pagină pe platforma de colectare de fonduri pentru a fi ajutat să acopere costurile tratamentului.

„Cu durere în suflet trebuie să înştiinţez pe toată lumea ce se întâmplă cu mine şi cu sănătatea mea. În ultima lună am fost internat. Am fost diagnosticat cu insuficienţă hepatică. Iar prognosticul nu este prea bun. Ca majoritatea muzicienilor, nu am asigurare de sănătate şi este foarte dificil să primesc îngrijiri adecvate fără aceasta”, a scris Johnny Solinger atunci. Cei 16.000 de dolari strânși prin intermediul platformei vor fi folosiți pentru a acoperi costurile funeraliilor artistului.

Johnny Solinger a fost solistul trupei Skid Row din 1999 până în 2015. Alături de colegii lui, a înregistrat mai multe albume: „Thickskin” (2003), „Revolutions Per Minute (2006)”, „United World Rebellion: Chapter One (2013)” şi „Rise of the Damnation Army – United World Rebellion: Chapter Two (2014)”.

De-a lungul carierei sale, Johnny Solinger a lansat mai multe discuri solo.

