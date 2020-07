Mihaela Bilic avertizează: Pepenele roșu poate afecta ficatul

View this post on Instagram

Fructele se mănâncă cu măsură, dacă vreți să nu vă “doară”… grăsimea de pe burtă😱🤪😂😂 P. S. Urmăriți prezentarea dr. Robert Lustig dacă vreți să știți mai multe despre fructoză https://www.youtube.com/watch?v=dBnniua6-oM