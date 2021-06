EXCLUSIV! Reacția amuzantă a lui Namiko, fetița lui Cabral și a Andreei Ibacka, când a aflat că va avea un frate sau o soră

Namiko este o fetiță extrem de energică, după spusele părinților ei, iar din toamnă va avea „ajutoare”, când se va naște fratele sau sora ei. Când Andreea Ibacka a aflat că este însărcinată, Namiko avea 2 ani și o lună. A crezut că este mai bine să aștepte pentru a-i da vestea și lui Namiko.

„Evident, nu ne-am putut abține, eram prea curioși să îi vedem reacția și prea nerăbdători să povestim despre bebe”, a zis Andreea. „Namiko a fost megadulce și a anunțat mai departe întreaga familie că ea e sora lui bebe din burtică. Ba chiar a făcut rapid și planul pe termen mediu (organizată fiind, ca mine), a stabilit o serie de activități pe care le vor face împreună”.

Activitățile pe care Namiko vrea să le realizeze cu cel mai nou membru al familiei sunt diverse: „vor merge în parc la mașinuțe, se vor uita la desene animate, vor prinde împreună muște, vor mânca alune, la fel ca veverițele – Namiko negustând alune în viața ei”, după cum a povestit Andreea.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„Interesul lui Namiko față de burtică este mare, e curioasă, mă tot întreabă când îl scoate doctorul pe bebe”, a mai spus ea. „Recent i-am arătat o ecografie 4D, destul de clară, dar fiindcă ea se aștepta la o poză în toată regula m-a anunțat cam dezamăgită că «bebe nu e gata». Just, de altfel”.

Cum se pregătesc însă de mărirea efectivă a familiei Cabral și Andreea? „De regulă sunt și bunicii prin zonă, deci va fi casa plină, ce să mai”, a zis ea. „Dar am încredere că va fi un haos frumos și că ne vom găsi rapid un ritm. Data trecută, prima lună a fost de acomodare. Nu că s-ar fi simplificat lucrurile apoi, dar cumva am prins cadența, am intrat în horă. Să fie bebe sănătos și în rest ne descurcăm!

Cabral a adăugat cu umor: „Mai haos de cum e acum n-are cum să fie. O să mai vină un plus de gălăgie, desigur, dar nu că acum ar fi ca la bibliotecă…”.

Foto: Oltin Dogaru, Facebook