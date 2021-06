Andreea Raicu, fără pic de machiaj pe rețelele sociale: „Așa arăt eu când mă trezesc dimineața!”

Andreea Raicu are 43 de ani și se mențină într-o formă fizică de invidiat. Fosta prezentatoare de televiziune a delcarat de nenumărate ori că este adepta alimentației sănătoase și a practicării sportului cu regularitate, iar acest este pricipalul motiv pentru care Andreea reușește să arate atât de bine.

Recent, Andreea a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare nemachiată. Vedeta de televiziune a vrut să puncteze prin postarea sa că orice femeie ar trebui să se accepte așa cum este și să se simtă bine în pielea ei indiferent de forma fizică pe care o are.

„Așa arăt eu când mă trezesc dimineața! O altă minciună ca multe pe care le vezi pe Instagram și care te frustrează, pentru că simți că nu ești la fel de frumoasă, perfectă, radiantă că femeile pe care le urmărești. Dacă simți asta și când te uiți la fotografiile cu mine, te rog, dă swipe left ca să vezi realitatea. Nu cred că se trezește nimeni ca în reviste sau pe Instagram. Eu mă trezesc uneori cu ochii umflați de la oboseală sau mai știu eu ce altceva și am învățat să fiu ok cu asta. Nu am fost mereu. Presiunea de a arăta mereu bine e peste tot și e ca un bolovan de 100 kg pe care îl cari după tine în fiecare moment. Cum e? Epuizant, nu? Acceptă că nu există acea perfecțiune pe care o cauți după ce te uiți pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Frumusețea ta vine din bucurie, libertate, din acceptarea a cine ești, iar tu ești perfectă așa cum ești: într-o zi, cu pielea frumoasă în alta, cu ochii umflați. E ok să nu fii ok. Repetă acest lucru până când simți că l-ai asimilat”, a scris Andreea Raicu în dreptul a două fotografii – una în care este complet neamchiată și una în care apare fardată. Vezi cum arată Andreea Raicu nemachiată în galeria foto de mai jos:

Andreea Raicu, poză nud Instagram

În primăvara acestui an, Andreea Raicu și-a uimit fanii cu o postare făcută pe rețelele de socializare. Vedeta de televiziune a făcut publică pe pagina sa de Instagram o fotografie nud, făcută în perioada în care restricțiile impuse în conextul pandemiei de COVID-19 ne țineau izolați în case.

„Din perioada în care eram închiși în casă. We really had fun that day și mă bucur că m-ați convins (n.r. – li se adresează fotografilor) să pozez fără măști. Le pun la cutia cu momente frumoase din afara zonei de confort, că tot ăsta a fost trendul predominat în acesta perioadă. Mai avem și altele și și mai și. Să le postăm sau…. ?”, a scris Andreea în descrierea fotografiei alb-negru în care apare complet dezbrăcată, stând cu fața la un perete.

Foto – Facebook