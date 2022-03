Jada Pinkett Smith, prima reacție după incidentul de la premiile Oscar 2022 în care a fost implicat soțul ei

Jada Pinkett Smith a transmis un mesaj în mediul online, după ce soțul ei, Will Smith, a avut o reacție violentă la premiile Oscar 2022. Actorul l-a lovit în față pe Chris Rock, după ce comediantul a făcut o glumă despre soția sa.

Jada Pinkett Smith, în vârstă de 50 de ani, nu a menționat nimic despre incidentul care a avut loc duminică, la gala premiilor Oscar, însă a transmis un mesaj puternic pe rețelele de socializare.

Acesta este o perioadă a vindecării. Și sunt pregătită pentru asta, a scris soția lui Will Smith pe contul său de Instagram.

Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock, după ce comediantul a făcut o glumă despre soția sa, Jada Pinkett Smith.

„Jada, te iubesc. Abia aştept să văd G.I. Jane II”, a spus Christ Rock. Acesta a făcut referire la filmul regizat de Ridley Scott în 1997, cu Demi Moore în rol principal. Într-una dintre scene, personajul ei își rade părul pentru a intra în programul de pregătire al trupelor de elită SEALS. Și Jada Pinkett Smith, în vârstă de 50 de ani, a fost nevoită să se radă în cap, dar asta pentru că suferă de alopecie, o afecțiune ce-i provoacă căderea părului.

Enervat la culme de gluma comediantului, după ce s-a întors la locul lui, Will Smith i-a strigat lui Rock: „Să nu mai aud numele soției mele din gura ta spurcată”.

La scurt timp după acest incident, Will Smith a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru interpretarea lui Richard Williams, tatăl campioanelor de tenis Venus și Serena Williams, în producția „King Richard”.

Will Smith a acceptat trofeul, iar în discursul său și-a cerut scuze cu ochii în lacrimi Academiei și colegilor lui nominalizați.

Ulterior, pe rețelele de socializare, acesta i-a transmis un mesaj și lui Chris Rock.

Glumele pe seama mea fac parte din meserie, dar o glumă despre starea medicală a Jadei a fost prea mult pentru mine şi am reacţionat emoţional. Aș dori să-ți cer scuze în mod public, Chris. Am întrecut măsura și am greșit. Sunt jenat şi acţiunile mele nu au fost inerente persoanei care mi-aş dori să fiu. Nu există loc pentru violenţă într-o lume a iubirii şi a bunăstării.

Regret profund că comportamentul meu a pătat ceea ce a fost un eveniment superb pentru noi toți. a transmis el.