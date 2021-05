Incredibil! Pink în plin show acrobatic alături de fiica sa, la gala Billboard Music Awards

Gala Billboard Music Awards 2021 a avut loc duminică seară la Los Angeles și a fost marcată nu doar de premiile și declarațiile impresionante ale artiștilor câștigători, dar și de momente artistice inedite.

Megastarul Alecia Beth Moore, cunoscută sub numele de scenă Pink a fost însoţită pe scena galei de unul dintre copiii ei. Pink a inclus-o pe fiica ei Willow, în vârstă de 9 ani, în reprezentaţia single-ului ”Cover Me in Sunshine”. Cele două au surprins publicul cu mișcările lor grațioase, dar și cu precizia și dinamismul actului artistic.

Rutina acrobatică debutează în momentul în care Willow se urcă neînfricată, alături de mama sa, pe frânghiile ce se rotesc deasupra scenei. Acestea se ridică, iar corpurilor lor se mișcă grațios în timp ce Pink cântă cu emoție piesa ”Cover Me in Sunshine”.



Willow îți arată talentul acrobatic fără nicio reținere și se rotește cu capul în jos, ținându-se ușor de mâna mamei ei. Sincronul lor este unul de-a dreptul adorabil și, cu siguranță, momentul va fi apreciat și peste ani, devenind iconic pentru show-ul Billboard Music Awards.

La final, fetița începe să sară de fericire, în semn că actul a fost unul de succes. Ea devine și mai nostimă când decide să își bată ambele palme cu Pink, încântată că totul a decurs fără probleme.

După aceste momente magice, Pink își continuă show-ul, performând câteva dintre celebrele sale melodii precum “Get the Party Starded”, „So What”, „Just Give Me a Reason” și altele.

„Țin să spun că, fiica mea, Willow are o personalitate aparte. Mă uimiște de fiecare dată și mă bucur enorm că ea este așa, chiar dacă uneori poate părea ciudată”, a spus vedeta pentru people.com.

„Îi place, de asemenea, să aibă momente de dans cu mine, chiar și după cină și asta e foarte distractiv”, a adaugat Pink pentru aceeași publicație online.

Un alt moment special al megastarului este cel în care Pink primește Icon Award din partea celebrului Jon Bon Jovi, unul dintre artiştii preferaţi ai starletei.

Lista câştigătorilor BBMA 2021:

Top Artist: The Weeknd

Top New Artist: Pop Smoke

Top Male Artist: The Weeknd

Top Female Artist: Taylor Swift

Top Duo/Group: BTS

Top Billboard 200 Artist: Taylor Swift

Top Hot 100 Artist: The Weeknd

Top Streaming Songs Artist: Drake

Top Song Sales Artist: BTS

Top Radio Songs Artist: The Weeknd

Top Social Artist (Fan Voted): BTS

Top R&B Artist: The Weeknd

Top R&B Male Artist: The Weeknd

Top R&B Female Artist: Doja Cat

Top Rap Artist: Pop Smoke

Top Rap Male Artist: Pop Smoke

Top Rap Female Artist: Megan Thee Stallion

Top Country Artist: Morgan Wallen

Top Country Male Artist: Morgan Wallen

Top Country Female Artist: Gabby Barrett

Top Country Duo/Group: Florida Georgia Line

Top Rock Artist: Machine Gun Kelly

Top Latin Artist: Bad Bunny

Top Latin Male Artist [NEW CATEGORY]: Bad Bunny

Top Latin Female Artist [NEW CATEGORY]: Karol G

Top Latin Duo/Group [NEW CATEGORY]: Eslabón Armado

Top Dance/Electronic Artist: Lady Gaga

Top Christian Artist: Elevation Worship

Top Gospel Artist: Kanye West

Top Billboard 200 Album: Pop Smoke “Shoot for the Stars, Aim for the Moon”

Top R&B Album: The Weeknd “After Hours”

Top Rap Album: Pop Smoke “Shoot for the Stars, Aim for the Moon”

Top Country Album: Morgan Wallen “Dangerous: The Double Album”

Top Rock Album: Machine Gun Kelly “Tickets to My Downfall”

Top Latin Album: Bad Bunny “YHLQMDLG”

Top Dance/Electronic Album: Lady Gaga “Chromatica”

Top Christian Album: Carrie Underwood “My Gift”

Top Gospel Album: Maverick City Music “Maverick City Vol. 3 Part 1”

Top Hot 100 Song Presented by Rockstar: The Weeknd “Blinding Lights”

Top Streaming Song: DaBaby ft. Roddy Ricch “ROCKSTAR”

Top Selling Song: BTS “Dynamite”

Top Radio Song: The Weeknd “Blinding Lights”

Top Collaboration (Fan Voted): Gabby Barrett ft. Charlie Puth “I Hope”

Top R&B Song: The Weeknd “Blinding Lights”

Top Rap Song: DaBaby ft. Roddy Ricch “ROCKSTAR”

Top Country Song: Gabby Barrett “I Hope”

Top Rock Song: AJR “Bang!”

Top Latin Song: Bad Bunny & Jhay Cortez “Dákiti”

Top Dance/Electronic Song: SAINt JHN “Roses (Imanbek Remix)”

Top Christian Song: Elevation Worship ft. Brandon Lake “Graves Into Gardens”

Top Gospel Song: Kanye West ft. Travis Scott “Wash Us In The Blood”