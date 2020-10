Chef Scărlătescu despre debutul în bucătărie: „A fost foarte greu. Nu a fost nimeni care să mă ajute”

Este unul dintre cei mai îndrăgiți și de succes bucătari din România și a devenit faimos în emisiunile culinare „Masterchef” și Chef la cuțite” unde are rolul de jurat. Cătălin Scărlătescu (45 de ani), căci despre el este vorba, nu are o poveste de viață atât de minunată pe cât ar putea crede publicului larg. Chef Scărlătescu are acum o carieră de succes, însă debutul său în bucătărie a fost o adevărată provocare pentru el.

Într-un interviu acordat redactorilor de la Adevărul, Scărlătescu povestea cum a fost nevoit să pornească de la zero și să muncească mult pentru a ajunge unde este astăzi.

„Grele, foarte grele (începuturile în bucătărie – n.r.), pentru că a trebuit să mă tăi, să mă ard, să mă frig, a trebuit să muncesc mult. Prima mea întâlnire cu restaurantaul a fost undeva prin anul 1987, nu lucrăm chiar ca ospătar. Căram bagaje la Flamingo, în Eforie Sud, şi mi se spunea „Da“. Eram poreclit aşa pentru că de fiecare dată când venea cineva să-mi spună să fac ceva, eu nu refuzam. Îmi amintesc că o dată au făcut o glumă şi m-au pus să car un televizor color, extrem de mare, dintr-o cameră în altă. Nu a venit nimeni să mă ajute, aşa că ingeniosul de Scărlătescu a făcut un cărucior din ăla cu rulmenţi, am pus televizorul pe el şi l-am cărat de colo-colo”, mărturisea maestrul bucătar.

Momentul în care Cătălin Scărlătescu a decis că viața lui trebuie să se schimbe în momentul în care a întâlnit un chef bucătar care l-a impresionat.

„Am cunoscut un chef bucătar care avea o soţie foarte frumoasă şi doi copii frumoşi, care erau foarte bine îmbrăcaţi pe vremea aia a lui Ceauşescu. Aveau tricouri străine, aveau de toate. Ei mâncau numai carne, în timp ce toată lumea mânca numai mâncare de cartofi. Şi am zis că vreau şi eu asta, să fiu bucătar şi să am o soţie şi copii frumoşi. Cred că acela a fost momentul în care mi-am dorit să fiu bucătar”, a povestit Chef Scărlătescu.

