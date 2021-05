Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță (43 de ani), Acasă la Măruță, Irina Rimes (29 de ani) a vorbit despre relația cu iubitul ei, David Goldcher (28 de ani), dar și despre dorința de a deveni mamă.

Irina Rimes, primele declarații despre copii: „Mi-am programat”

„Sunt într-un magazin și caut cărți, găsesc o carte care mi se pare interesantă, îmi dau seama că nu o să am timp să o citesc, dar mă gândesc că atunci când o să am un copil, el va trebui să citească cartea asta.

Cumpăr cărți și le pun în bibliotecă, nu sunt toate pentru copii, am și pentru oameni mari sau pentru copii la o anumită vârstă, ca mine de exemplu (zâmbește). Încerc să măresc biblioteca pentru ca atunci când o să am un copil, să găsească în bibliotecă tot ceea ce are nevoie.

Da, mă văd mamă. Nu neapărat acum, în momentul ăsta, dar nu sunt femeia aceea care n-o să facă copii. (…) Da, la un moment dat mă văd mamă”, a mărturisit solista. Irina și David s-au cunoscut în Franța.

„Prima oară când l-am văzut am zis: «Vai, ce-i cu copilul ăsta?». Nu e chiar așa copil, are 28 de ani, dar părea un copil așa pierdut în spațiu. Și cum și eu sunt pierdută așa în spațiu, ne-am regăsit.

Nu-mi fac planuri foarte mari în viitorul îndepărtat. (…) Ca să nu fiu dezamăgită, nu am așteptări mari. Trăiesc momentul, clipa. E bine. (…) Mi-am programat să nu am un copil în următorii doi ani.

Simt că sunt încă la jumătatea drumului. Mi-am imaginat cum mă împart cu un copil. Fac naveta Franța – România? Mama nu poate să vină din Chișinău din cauza pandemiei… nu văd cum”, a mai spus artista.

Irina nu vrea să se mute în Franța

„David a adus schimbare [în viața ei]. Eu am nevoie mereu de schimbare. Fără schimbări nu pot să trăiesc. Dacă nu mă schimb sau nu schimb ceva în jurul meu, simt că involuez sau că nu evoluez sau că stau pe loc.

David mi-a adus vise noi, dorințe noi, ideea de evoluție, culoare, pasiune, dorința de a trăi, de a fi curios ce poate să-ți aducă viitorul”, a mai spus Irina. Deși s-a speculat că se va muta în Franța, Irina a negat zvonurile.

„N-am plecat, nu scăpați așa ușor de mine. N-am cum să plec din țara care mi-a oferit ce am eu mai scump. Pot doar să încerc să o fac mândră de mine pe alte teritorii. Cam asta încerc acum.

Încerc să pregătesc ceva, nu ca să plec, ci ca să fac mândri oamenii care m-au susținut de la început, care au investit în mine încredere, pasiuni, timp. Am stat o lună jumătate în Franța”, a adăugat solista.

Irina Rimes s-a căsătorit la 22 de ani cu Andi Bănică

„Eram în Republica Moldova, era emisiunea Fabrica de Staruri, care la noi în Republică era un show foarte cunoscut. Trebuia să stai 3 luni închis într-o casă. În fiecare săptămână era concert și după se alegea cine merge mai departe. (…)

Acolo l-am cunoscut pe Andi. Am rămas amândoi până la final în show. După care show-ul s-a terminat. Alex Mațaev a câștigat. (…) S-a terminat concursul, m-am întors acasă, aveam o facultate de terminat, și într-o zi mă sună Cristi Tabără.

Zice: «Irina, fă-ți actele, fă-ți viză. Trebuie să vii în România că vrea să semneze Cat Music cu tine». Zic: «Wow, contract!». (…) Urc în autobuz fără să mă gândesc unde o să stau, ce o să fac”, a mărturisit Irina.

În drum spre România, solista a contactat mai multe cunoștințe la care să poată sta până își găsește chirie. „Nimeni nu putea să mă primească. Toată lumea se ducea la mare, la munte. (…) Toată lumea îmi zicea: «N-am cum să te primesc, sună-l pe Andi». Dar nu-mi permiteam atunci. La un moment dat mă sună Andi pe mine”, a continuat.

Andi a cazat-o într-un hotel din București, iar în următoarele zile au ieșit la mai multe întâlniri. „De fapt, aflu mai târziu că nu aveam niciun contract. Nu exista nicio invitație din partea nimănui, ci Cristi Tabără se gândise el așa că eu cu Andi trebuie să fim împreună. Nu știu câți oameni erau în complot. Nu știu”, a mai spus Irina.

„N-am mai plecat din București. Eram îndrăgostită de Andi și el era de mine. (…) Eu l-am cerut, de fapt. El mă cerea în fiecare zi și eu ziceam «nu, nu, nu». Într-o zi ne-am dus pe Transfăgărășan și i-am zis: «Ce facem Andi, ne căsătorim sau nu ne căsătorim?». El a zis da și peste o săptămână am fost la starea civilă. A fost frumos”, a încheiat solista.

