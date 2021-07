Gabriela Cristea, de urgență la spital cu una dintre fete: „A trebuit să-i punem o linie venoasă „

Gabriela Cristea (46 de ani) fost nevoită să meargă de urgență cu fata cea mare, Victoria (3 ani), la medic din cauza unor probleme de sănătate ale copilei.

Vedeta de televiziune a povestit pe rețelele de socializare că micuța Victoria a făcut febră mare și a avut nevoie de ajutorul medicilor pentru a se repune pe picioare.

„Știu că o să-mi spuneți că arăt impecabil și că sunt super machiată, numai că ceea ce nu știți este că machiajul acesta rezistă de aproape 24 de ore pentru că abia acum am ajuns acasă. Am avut o experiență nu tocmai grozavă. Ieri după emisiune am venit acasă și Victoria avea febră, 39 cu 9, roșu în gât groaznic, era și răgușită și am luat-o în brațe și am dus-o direct la spital. Am plecat nepregătită pentru că nu mă așteptam să ne interneze 24 de ore, dar ne-am descurcat pentru că cei de acolo au fost super drăguți cu noi și ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie”, a mărturisit Gabriela Cristea pe Insta Story.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Vedeta a continuat spunând că fetei i s-a pus o linie venoasă prin care i s-au administrat medicamente, iar în cele din urmă, după circa 24 de ore de stat în grija doctorilor, și-a putut duce fata acasă.

„Una peste alta, după 24 de ore în care a trebuit să-i punem o linie venoasă – am păcălit-o că i-am pus un fluturaș -, și fetele de la pediatrie au fost extraordinar de atente și de delicate și i-au pus o linie venoasă, au hidratat-o și i-au pus toate medicamentele de care avea nevoie. Am făcut și aerosoli și nu mai știam ce să inventez ca să fie totul bine. (…) Acum ea doarme, este la ea acasă, ea este foarte fericită că e la ea acasă și noi toți suntem foarte fericiți”, a adăugat Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea își duce des fetele la doctor pentru controale de rutină

Vedeta a mărturisit în urmă cu cîteva săptămâni că face vizite dese la medicul pediatru pentru că este genul de mama care prefer să prevină problemele de sănătate, nu să le trateze.

„Știu că mă întrebați mereu de ce merg atât de des cu fetele la medic. Răspunsul este simplu, pentru că vreau să previn, nu să tratez. Prefer să mergem cu zâmbetul pe buze la pediatru. Doamna doctor este atât de răbdătoare și are atâta energie, încât reușește să le facă față cu succes celor două motoare turbo, Victoria și Iris”, explica Gabriela Cristea pe Instagram, în primăvară.

Foto – Instagram/Facebook