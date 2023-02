Fiica actriței Emilia Popescu a împlinit 27 de ani! Cu ce se ocupă Maria și cine este tatăl ei

Emilia Popescu este o actriță îndrăgită de întreaga țară. În vârstă de 56 de ani, aceasta a fost căsătorită o singură dată, iar din acel mariaj a rezultat și un copil: Maria.

Maria Ștefănescu a împlinit acum 27 de ani, iar mama sa este extrem de mândră de ea.

Cine este fiica actriței Emilia Popescu

Emilia Popescu a fost căsătorită între 1994 și 2009 cu muzicianul Ion Bogdan Ștefănescu. Din această căsătorie a reieșit Maria, care acum este o tânără superbă.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Maria a studiat design vestimentar, moștenind pasiunea pentru artă a părinților ei.

„Mă consider foarte norocoasă pentru că m-am născut într-o familie de artiști. Era cam greu să nu moștenesc această înclinație și iubire pentru artă. Am început să pictez de pe la șase ani. De atunci, nu am mai vrut să fac altceva. Am fost un copil norocos pentru că mi-am descoperit chemarea de la o vârstă așa fragedă. Asta se datorează, desigur, părinților mei, cărora le mulțumesc că m-au încurajat și susținut mereu și o fac în continuare”, spunea fiica Emiliei Popescu în urmă cu câțiva ani pentru revista Psychologies.

Acum, Maria Ștefănescu a împlinit 27 de ani, iar mama ei a transmis un mesaj în mediul online, pentru a o sărbători.

„Mă gândesc la o zi când ningea ca-n povești, acum 27 de ani, ziua în care mi-am strâns prima oară fetița în brațe! Și așa am rămas…”, a scris Emilia Popescu pe Facebook, unde a postat și o imagine cu fiica sa.

Citește și: Actorul Șerban Pavlu, despre hărțuirea sexuală din industria filmului și a teatrului: „Cunosc zeci de colege care mi-au vorbit despre asta”

Citește și: Participarea la „Dansez pentru tine” a costat-o scump. Dezvăluirile triste făcute de Emilia Popescu!

Emilia Popescu, fericită că fiica ei nu a dat la Actorie

Deși este o fire artistică, Maria a ales să nu urmeze nici calea actoriei, nici a muzicii și s-a concentrat pe ceea ce i-a plăcut cel mai mult: designul vestimentar.

În anul 2019, Emilia Popescu spunea că este foarte fericită că singura ei fiică nu a dat la Actorie.

„Sunt cea mai fericită. Pentru mine ăsta este cadoul vieții mele, faptul că fata mea nu a făcut Actoria. De ce? Pentru că este o meserie grea, ingrată, nedreaptă, mai ales pentru o femeie. De la anul, promit să fiu îmbrăcată numai de Maria Ștefănescu. A terminat masterul”, a declarat atunci actrița, potrivit Libertatea.

De asemenea, Emilia Popescu povestea în urmă cu aproape patru ani, că are deja în garderobă haine create de Maria: „Mi-a făcut un pardesiu, pantaloni, pulovere, dar nu pentru apariții publice. Mă surprinde cu diverse creații”.

Îndrăgita actriță a mărturisit că niciodată nu merge la un eveniment fără a se sfătui cu fiica sa.

Citește și: Emilia Popescu, despre dezvăluirile Vioricăi Vodă de la Gopo 2022: „Nimeni nu dă nume! Probabil nu se vorbește de frică”

Citește și: Maia Morgenstern, ținta unei jigniri antisemite la un eveniment public. „E grav. Am încremenit!”

Cine este tatăl Mariei Ștefănescu

Emilia Popescu și tatăl Mariei au divorțat în 2009, după 15 ani de mariaj. Deși părinții ei au ales să meargă pe drumuri separate, tânăra a spus întotdeauna că a crescut într-o familie iubitoare.

Flautistul Ion Bogdan Ștefănescu a făcut întotdeauna parte din viața fiicei sale. Atât el, cât și Emilia Popescu au avut grijă de educația și de bunăstarea fiicei lor.

Ion Bogdan Ștefănescu este fondatorul ansamblului “Barock Orchestra” și unul dintre membrii fondatori ai ansamblurilor “Procontemporania” și “Profil”. De asemenea face parte din trio-ul Contraste și cvintetul “George Enescu”.

Potrivit societateamuzicală.ro, Ștefănescu a avut debutul solistic la vârsta de 14 ani, pe scena Ateneului Român, acompaniat de Orchestra Tineretului Bucureștean.

La scurt timp după divorțul de Emilia Popescu, muzicianul a fost surprins în compania altei femei. Au apărut imediat zvonuri potrivit cărora acesta ar fi fost motivul separării de marea actriță. Însă, Emilia a precizat că niciodată nu s-a pus problema unei aventuri a soțului ei.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Maria Ștefănescu, fiica actriței Emilia Popescu.

Sursă foto: Facebook