Dwayne Johnson, bolnav de COVID-19: „A fost una dintre cele mai provocatoare și dificile situații”

Dwayne „the Rock” Johnson, în vârstă de 48 de ani, a povestit prin intermediul unui video postat pe Instagram, că el și soţia lui, Lauren, împreună cu fiicele lor Jasmine şi Tiana, în vârstă de patru, respectiv doi ani, au fost diagnosticați cu COVID-19. Aceștia au luat virusul de la prieteni foarte apropiați, care nu știau că sunt infectați.

„Vreau să vă vorbesc despre lucrurile prin care am trecut din ultimii doi ani și jumătate până acum trei săptămâni. Iată care sunt noutățile: soția mea Lauren, eu, precum și cele două fetițe ale mele, cu toții am fost testați pozitiv la coronavirus și vă pot spune că acesta a fost unul dintre cele mai provocatoare și dificile situații pe care am fost nevoit să le îndur, atât ca individ cât și alături de familia mea. Și am trecut până acum prin destule” – a mărturisit actorul.

Dwayne Johnson, despre experiența cu COVID-19

Fostul luptător, considerat unul din cei mai buni wrestleri din toate timpurile, a povestit că nicio altă experiență nu se compară cu ceea ce a trăit după ce a fost infectat cu noul coronavirus și că „a fost o adevărată lovitură” pentru el.

„Am fost rănit, am mâncat bătaie, am avut de-a face cu fel și fel de provocări, dar să fi infectat cu cornavirus este mult diferită de răni deschise, ori alte situații precum să fi dat afară din casă ori să ajungi falit” a mai spus Dwayne Johnson, cel mai bine plătit actor din lume în prezent.

Acesta a precizat că în prezent nu mai sunt contagioși și și-a îndemnat fanii să poarte masca, să păstreze distanța fizică și să aibă grijă de familiile lor.

„Prioritatea mea este să îmi protejez mereu familia. (…) Asta nu are nimic de-a face cu politica. Poartă-ţi masca. Este ceva real. Şi este lucrul corect ce trebuie făcut” – a transmis Dwayne Johnson.

