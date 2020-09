Adelina Pestrițu trece prin momente grele după ce a fost testată pozitiv pentru COVID-19. Aceasta a făcut anunțul pe Instagram, chiar din parcarea spitalului unde aștepta să fie preluată de medici și a povestit ce i s-a întâmplat.

Primul mesaj al Adelinei Pestrițu, după ce a aflat că are COVID-19

După ce mai multe vedete din România au mărturisit că s-au infectat cu coronavirus, iată că și Adelina Pestrițu trece acum prin clipe dificile. Vedeta a fost depistată pozitiv și a făcut anunțul pe Instagram, acolo unde are 1,5 milioane de urmăritori.

„Dragii mei, n-aș fi vrut să fac acest story, dar vreau să știți de la mine… Din păcate, zilele trecute, am intrat în contact cu un bolnav de COVID, iar după ce au apărut primele simptome – am rămas fără gust și fără miros – am venit și mi-am făcut un test. Testul a ieșit pozitiv. Acum (n.r. luni, 1 septembrie, 23.37) mă aflu în parcarea spitalului, aștept să fiu preluată și internată. Toți cei din familia mea vor fi și ei testați – Zeny, bunicii… Soțul a ieșit negativ (…) Eu mi-am făcut testul după ce am mâncat o ciocolată și nu mai aveam gust. Nu înțelegeam de ce simt ca și cum aș mânca hârtie. Starea mea de sănătate este bună, o să vă țin la curent… Protejați-vă, purtați mască și aveți mare grijă de voi”.

VEZI GALERIA FOTO ( 8 )

Cu lacrimi în ochi, Adelina Pestrițu a mărturisit că se teme atât pentru ea, cât și pentru familia ei. „Și vreau să vă mai spun un lucru: o să fie bine. Îmi este teamă pentru mine și pentru ai mei, dar eu am mare încredere că va fi totul bine. Poartă mască în continuare, da?”

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro