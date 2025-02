Drama familiei Trăistariu. Mihai Trăistariu a povestit cum mama sa era agresată de soț: „Legată de calorifer, închisă în baie”

Mihai Trăistariu (48 ani) a vorbit pentru prima dată despre drama din copilărie care i-a marcat viața. Artistul a fost martorul violențelor dintre părinții săi, până la decesul tatălui său, care a survenit pe când el avea 17 ani. Solistul a povestit cum tatăl său își agresa soția, ajungând chiar să o lege de calorifer și să o lovească atât de tare încât să aibă nevoie de internare.

Mihai Trăistariu, despre drama vieții sale

Mihai Trăistariu s-a născut la Piatra Neamț s-a născut într-o familia formată din pictorul Gheorghe Trăistariu și artista Natalia Trăistariu, născută Antohi. Artistul, care de obicei preferă să îți țină viața privată departe de ochii publicului, a avut un moment de sinceritate în podcastul lui Jorge, unde a mărturisit că a avut o copilărie marcată de agresiuni.

Deși tatăl său era văzut bine în comunitate, în spatele ușilor închise acesta era un bărbat violent care obișnuia să își maltrateze soția.

„Se certau ca tâmpiții, de dimineața până seara, când erau pe acasă… Țipete, oale sparte, ea legată de calorifer, închisă în baie, scos ochiul, pansată, du-te la internat… Așa, exact așa era. A fost și internată de bătăile lui, învinețită”, a povestit Mihai Trăistariu.

Artistul spune că și-a dat seama că tatăl lui are o problemă în momentul în care a strâns de gât un brăbat care se băgase în fața lui la coadă.

„Odată am fost la cozile alea la lapte, cu cartelă, mă rog. Și odată am fost cu taică-meu, îmi amintesc, la o coadă din asta, stăteam acolo și cineva s-a băgat în fața noastră. Cum se întâmplă… Se bagă unul în față, să cumpere mai repede. Taică-meu a sărit la ăla și l-a strâns de gât, jos. Și tipau oamenii: «Nu-l lăsați, Doamne, îl omoară»! Și era tatăl meu care sărise la gâtul ăla, să-l omoare, că s-a băgat în față. Deci avea o doagă lipsă”, a mai povestit artistul.

„Și era un pictor, era apreciat în Piatra Neamț. Avea și o frizerie, își făcuse o frizerie ca afacere. Dar am zis, uite, aici mi s-a părut, când îmi amintesc secvența aia, zic: «Bă, avea o doagă lipsă»! Dacă el a bătut un om în fața mea, copilul lui, îl strângea de gât, d-apoi pe maică-mea. A maltratat-o, efectiv. De la un punct încolo, așa îmi amintesc eu, de pe la vreo 10 ani încolo, în fiecare zi, bătăi, țipete…”, a mai povestit Mihai Trăistariu.

Artistul vrea să își cloneze mama

Natalia Trăistariu a încetat din viață la vârsta de 66 de ani după ce a fost diagnosticată cu ciroză hepatică. Artistul și mama lui au avut o relație apropiată, acesta fiind devastat de trecerea în neființă a femeii care i-a dat viață.

Astfel, înainte ca mama lui să moară, artistul i-a luat o șuviță de păr, în speranța că la un moment dat va putea să o cloneze.

„Eu am făcut o nebunie și i-am luat un smoc de păr lui maică-mea cu două săptămâni înainte de a muri. Maică-mea era fată deșteaptă și îi zic în glumă, eu știam că va veni moment, „mami, când n-o să mai fii tu pot să-ți iau un smoc de păr să te clonez?”. Dar eu am gândit real că am văzut că se clonează. Barbara Streisand, cântăreața, și-a clonat cățelul de cinci ori. (…) Și eu când am văzut am zis, „fii atent că o să înceapă și cu oameni la un moment dat”. Și atunci m-am dus la maică-mea și i-am luat un smoc și i-am zis „mami, când nu o să mai fii, pot să te clonez? Ca să o am eu pe mama lângă mine”. Bineînțeles că nu ar fi aceeași. Ea va fi fizic aceeași ființă, dar o să fie copilul meu, că eu trebuie să o cresc pe mama, nu mama pe mine”, a povestit Mihai Trăistariu.

De asemenea, artistul spune că i-ar plăcea să se cloneze pe el însuși.

„Dar am zis că nebunia asta aș face-o și am declarat recent că m-aș clona pe mine, dacă nu o să fac vreun copil. Pentru că ar fi fain să cresc un copil identic cu mine, că n-ar avea mamă, aș fi eu din nou. Și să-l cresc așa de la zero. (…) Cine știe ce o să iasă, daca aș putea, m-aș clona. Mi-ar plăcea să am un copil clona mea, Mihăiță 2”, a mai spus el.

