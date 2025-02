Mihai Trăistariu a dezvăluit că a avut o relație cu o femeie măritată: „Soțul ei a aflat după un an și jumătate”

Mihai Trăistariu (48 ani) a dezvăluit că a avut o relație cu o femeie măritată. Artistul a explicat că ea a fost cea care a făcut primul pas, declarându-i dragostea, în timp ce el făcea lecții de canto cu fiica femeii. Relația a durat peste un an, până ce a aflat soțul doamnei în cauză.

Mihai Trăistariu a avut o relație cu o femeie măritată

Mihai Trăistariu obișnuiește să își țină viața personală departe de ochii publicului, însă acum a decis să vorbească deschis despre iubitele pe care le-a avut de-a lungul timpului. Invitat în podcastul lui Jorge, artistul a mărturisit că a avut o relație de peste un an cu o femeie măritată. Totul a început când aceasta a venit la el să îi spună că este îndrăgostită de el, deși era căsătorită. Cei doi s-au cunoscut la lecțiile de canto ale fiicei femeii.

„Eu am trăit cu o femeie măritată. Se întâmpla prin 2004. A fost groaznică relația. Nu am zis asta în niciun interviu. Făceam canto cu fiica ei. A venit după 6 luni la mine și mi-a spus: Mihai, eu sunt îndrăgostită lulea de tine. 7 zile nu am vorbit cu ea, că mi-a fost frică. Cum să distrug o casă? A insistat foarte mult. Și am zis să încerc. A fost o relație cu scântei”, a povestit Mihai Trăistariu.

Soțul doamnei a aflat după un an și jumătate, moment în care s-a încheiat și relația lor.

„Soțul ei a aflat după un an și jumătate. A fost crunt pentru mine. Îmi cer iertare pentru ce s-a întâmplat, nu a fost voia mea. A fost dorința ei și eu am acceptat”, a precizat artistul.

De ce s-a despărțit artistul de ultima lui iubită

Mihai Trăistariu a dezvăluit că a avut, de-a lungul vieții, 10-11 relații, toate cu fete mai tinere ca el. Deși a avut mai multe iubite, nicio relație nu a durat prea mult. Ultima relație, de doi ani, s-a încheiat după ce artistul s-a săturat să o întrețină.

„Am avut vreo 10-11 relații. Acum sunt singur. Nu le-am jignit, decât dacă m-au jignit ele. Încerc să fiu foarte atent. La mine dacă s-a distrus o relație, că nu e… cum să zic. Nu sunt mofturos. Și nici că nu se ridică la standardul meu. Dar dacă, de exemplu, îmi stai numai în casă și nu faci nimic… Ultima relație așa s-a stins. Bine, era și la jumătatea vârstei mele. Am avut probleme cu asta. Nu mi-am luat decât puștoaice, care sunt foarte mici și îmi spunea și Daddy, Tati. Zic: Nu mai zice din astea! Adică tatăl ei avea 39 de ani, eu aveam 40. Și îmi zicea: Tu ești mai mare decât tati. Cred că atracția sexuală vine prima și apoi restul. Aici e o greșeală la mine”, a declarat Mihai Trăistariu în podcastul realizat de Jorge.

Artistul a precizat că el a fost cel care s-a despărțit de ultima lui iubită, dezvăluind și motivul.

„Ultima relație am rupt-o eu. Eu i-am zis să se ducă acasă. Eu stăteam în Constanța, ea în București. Am lăsat-o, era și studentă. Nu avea bani. Îmi cerea bani de microbuz. Îi dădeam 50 de lei. După 2 ani să nu lucrezi. Am rugat-o să lucreze ceva. O săptămână a lucrat, atât. Și ce vrei, să te țin eu? Era frigiderul plin. Ieșeam la ora 12 din casă, mă întorceam la 6, era în același pat”, a spus interpretul.

Mihai Trăistariu spune că femeile cred că viața alături de un artist este simplă, acesta fiind poate și motivul pentru care relațiile sale nu rezistă.

„E ceva ce nu fac bine. Eu sunt calm. Sunt mereu pe drumuri. Am foarte multe activități. Acum apartamentele la mare, vara sunt full. Vin mulți turiști. Și atunci aproape că nu mă văd la ochi și probabil că aici s-a rupt firul, de nu merg relațiile. Nu mai am succesul de pe vremuri. Eu când aveam concerte în afară, Grecia, Malta, am luat-o cu mine. Le-am făcut și vacanțe. Ce nu le-a convenit, nu știu! Ele cred că își imaginează că viața lângă o vedetă e de lux”, a explicat el.

