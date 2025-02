Ruxi Opulența și Deea Maxer, reacție dură la declarațiile lui Mihai Trăistariu despre iubitele lui mult mai tinere: „Cea mai joasă specie”

Ruxi Opulența și Deea Maxer au criticat dur declarațiile lui Mihai Trăistariu despre iubitele mult mai tinere pe care le-a avut în trecut. Fostul participant la Eurovision s-a plâns că una dintre fostele iubite, pe atunci studentă, nu voia să muncească și îi cerea bani pentru diverse lucruri. Deranjate de afirmațiile solistului, Ruxi și Deea au reacționat în mediul online.

Ruxi Opulența și Deea Maxer, reacție dură la declarațiile lui Mihai Trăistariu despre fostele lui iubite

Invitat în podcastul lui Jorge, Mihai Trăistariu (48 de ani) a declarat că întotdeauna a fost în relații cu femei mult mai tinere decât el. În cadrul interviului, solistul a oferit mai multe detalii despre o relație cu o tânără studentă. Profesorul de canto a povestit că fosta iubită stătea toată ziua în pat, nu voia să se angajeze, deși el o încuraja în acest sens, și îi cerea bani pentru diverse lucruri.

„Ultima relație am rupt-o eu, eu i-am zis să se ducă acasă. Eu stau în Constanța, ea în București. Era și studentă, nu avea bani de microbuz, îmi cerea bani: «Îmi dai 8 lei să nu știu ce?». Îi dădeam 50, dar era jenant. Am rugat-o să lucreze ceva: «Până termini facultatea, angajează-te undeva». O săptămână a lucrat… 4 ore pe zi, 4 ore pe zi, n-a mai vrut, că era greu. Totul era plin, frigiderul plin. O lăsam în pat, la ora 12 ieșeam din casă, mă întorceam pe la 18, era în același pat, tot pe telefon”, a povestit Mihai Trăistariu.

Tot el a spus că are „o problemă” după ce a conștientizat că a format cupluri numai cu „puștoaice care sunt prea mici”. „Ultima relație s-a stins așa. Bine, era și la jumătate din vârsta mea. Adică taică-su avea 39 de ani, eu 40, și zicea: «Tu ești mai mare ca tati»”, a mai spus artistul, pentru sursa citată.

„Bărbatul român e cea mai joasă specie.”

Ruxi Opulența (38 de ani) a preluat un fragment din podcast și l-a criticat dur pe solist pe Instagram și pe TikTok, unde a primit o mulțime de reacții similare de la alte femei. Printre aceste femei s-a numărat și Deea Maxer (35 de ani), care a comentat: „Da, vomit”.

„Nu săriți pe mine că sunt excepții, vorbesc în general. Bărbatul român e cea mai joasă specie. Mă apucă nervii! Am mai văzut pe TikTok bucăți din podcast-ul cu… octavele lui. Bă! A zis ceva de genul că el la 50 de ani umblă doar cu fete mult mai tinere, de 20 de ani, și toate îi zic «Daddy». Și tot el se plânge că fata-i studentă pentru că are cu 30 de ani mai puțin decât el! Păi de ce ți-o iei cu 30 de ani mai mică? Nu ca s-o ții (întreții – n.red.) tu? Asumă-ți că ți-a luat-o mai mică! Muncește pentru ea, dă-i bani!”, a spus Ruxi Olupența, în mediul online.

„Ești un penibil și vei rămâne un penibil.”

Câștigătoarea sezonului 7 „Bravo, ai stil! Celebrities” a folosit cuvinte grele la adresa lui Mihai Trăistariu, pe care îl condamnă atât pentru relațiile cu fete mai tinere, dar și pentru modul în care vorbește despre aceste femei.

„Un bărbat adevărat (…), lăsând la o aparte diferența de vârstă, niciodată nu s-ar plânge. Că eu la 50 de ani umblu cu una de 20 și îmi cere bani… Aveți zero testosteron în voi, zero masculinitate, zero orice ține de a fi bărbat. Ești un penibil și vei rămâne un penibil”, a mai spus Ruxi.

„Bolnavi, bolnavi, bolnavi! Nu vă sperie bărbații care au o vârstă și umblă cu femei cu 20 de ani mai mici decât ei? Pe mine mă sperie chestia asta. Ești bolnav și nu ești bărbat. Nu poți să-ți asumi bărbăția, nu poți să-ți asumi masculinitatea, nu poți să-ți asumi nimic”, a mai spus creatoarea de conținut online.

