Divorț cu scandal între un fotbalist celebru și soția acestuia. Poliția a intervenit, iar acuzațiile curg de ambele părți

Un celebru fotbalist român și soția acestuia au decis să divorțeze în urmă cu doi ani, însă nici până acum acesta nu a fost pronunțat. Mai mult, lucrurile au escaladat, iar acuzațiile au început să curgă de ambele părți, fiind nevoie chiar și de intervenția Poliției.

Divorț cu scandal în fotbalul românesc

Andrei Pițan, jucător la FC Voluntari și soția lui, Andreea Loredana, au depus actele de divorț în 2024. Deși la început părea că aceștia își vor încheia mariajul în mod amiabil, lucrurile au degenerat, conflictul luând amploare. Totul, din cauza custodiei copilului, pe care ambii îl vor alături.

Fotbalistul a făcut acuzații dure la adresa soției sale, susținând că aceasta era sursa conflictelor din familie.

Potrivit Cancan, jucătorul susține că Andreea ar fi avut „un temperament recalcitrant și irascibil”, fiind deseori agresivă atât verbal, cât și fizic.

Andrei Pițian spune că soția sa și-a schimbat comportamentul după venirea pe lume a copilului lor, limbajul ei devenind vulgar și agresiv, inclusiv în prezența micuțului.

„Folosea frecvent un limbaj trivial și tendențios (…), copilul tresărea sau începea să plângă din cauza scandalurilor și a atmosferei tensionate”, a precizat fotbalistul în fața instanței.

Andrei Pițian a dat și câteva exemple de injurii pe care Andreea i le adresa: „handicapat”, „jeg”, „retardat”, „mizerie de om”, acestea fiind repetate în nenumărate rânduri.

Andrei Pițian, acuzat de infidelitate

La rândul ei, Andreea Loredana a venit cu acuzații la adresa fostului ei partener. Femeia susține că a fost jignită atât de Andrei Pițian, cât și de mama acestuia.

Potrivit declarației sale, i s-ar fi spus că este „săracă”, incapabilă să crească copilul și că, fără sprijinul lui financiar, „ar rămâne dezbrăcată”.

În același timp, femeia îl acuză pe fotbalist de infidelitate. Andreea spune că soțul ei s-a afișat de mai multe ori în public cu o altă femeie, iar gesturile tandre dintre cei doi nu au lipsit. De asemenea, aceasta a menționat că încă din perioada sarcinii soțul ei se lăuda în cercul apropiat că ar fi avut relații extraconjugale.

„În realitatea faptică, reclamantul se afișa deja cu amanta, toți colegii l-au văzut însoțit de aceasta la meci, s-au afișat în ipostaze tandre și a fost văzut de familiile colegilor lui. De asemenea, încă din perioada în care era însărcinată, Pițian se lăuda prietenilor și colegilor de aventurile sale cu diverse doamne de companie, situații aduse la cunoștință de prietenii și colegii lui”, se arată în documentele depuse de Andreea Loredana în instanță.

Instanța a dispus intervenția autorităților

Conflictul a escaladat atât de mult încât instanța a decis să ia măsuri suplimentare. Așadar, judecătorii au hotărât să interogheze ambele părți și să efectueze anchete sociale la locuințele celor doi foști parteneri, precum și intervenția autorităților.

Astfel, Poliția municipiului Târgoviște trebuie să depună la dosar foaia de eveniment întocmită după deplasarea agenților la domiciliul Andreei.

Andrei Pițian și fosta soție nu se luptă doar pentru custodia copilului lor, ci și pentru bunurile dobândite în timpul căsniciei, printre care și un autoturism Range Rover.

