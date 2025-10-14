Designerul italian Cesare Paciotti a murit la vârsta de 69 de ani. Creațiile sale, purtate de Naomi Campbell, Beyoncé și Eva Longoria

Cesare Paciotti, un celebru designer de pantofi din Italia, ale cărui creații sunt purtate de vedete din întreaga lume, a murit duminică, 12 octombrie, la vârsta de 69 de ani. Acesta s-a stins fiind înconjurat de toți cei dragi, potrivit unui comunicat.

Cesare Paciotti a murit la 69 ani

Designerul italian și antreprenorul Cesare Paciotti a încetat din viață la vârsta de 69 de ani. Acesta a fost înconjurat de iubirea copiilor săi și a familiei lui în momentul în care a trecut în neființă, în casa sa din Civitanova Marche.

Împreună cu sora lui, Paola, Paciotti a scris un capitol important în istoria modei de încălțăminte din Italia.

„A scris o pagină fundamentală în istoria pantofilor Made in Italy. Pumnalul emblematic va rămâne o declarație de identitate și curaj. Va fi amintit pentru stilul său seducător și generozitatea sa umană”, se arată într-un comunicat al companiei lui Cesare Paciotti.

Tatăl designerului, Giuseppe Paciotti a fondat compania de încălțăminte în anul 1948 în Civitanova Marche, în renumitul district al încălțămintei din centrul Italiei. Prima marcă lansată pe piață de companie s-a numit Paris, care oferea o gamă de încălțăminte bărbătească în stil clasic. Pantofii mărcii erau realizați în întregime manual și încorporau cele mai sofisticate tehnici Made in Italy.

Designerul italian, cunoscut pentru încălțămintea sa sexy și feminină

De la sfârșitul anilor 1970, afacerea a trecut în mâinile copiilor lui Paciotti, Paola și Cesare. Frații au recunoscut imediat potențialul unui nou fenomen cultural care devenea rapid o mare afacere: un grup de designeri care aveau să scrie istoria modei italiene.

Acționând pe baza acestei intuiții, Cesare și Paola Paciotti au început să proiecteze și să producă încălțăminte pentru nume legendare precum Gianni Versace, Dolce & Gabbana, Romeo Gigli și Roberto Cavalli.

Bazându-se pe aceste succese timpurii, marca familiei și-a schimbat numele din Paris în Cesare Paciotti în 1980 și și-a revizuit estetica, inovând încălțămintea bărbătească cu un stil îndrăzneț și distinctiv. În 1990, marca a lansat un proiect pionier pentru vremea sa: primele sale modele de încălțăminte unisex.

Curând, liniei pentru bărbați i s-a alăturat o colecție pentru femei. Gama a cunoscut un succes instantaneu datorită designurilor dedicate unor persoane seducătoare care nu doresc niciodată să treacă neobservate.

Cesare Paciotti s-a impus ca un jucător de top în capitalele modei din întreaga lume, inclusiv Milano, Paris, New York, Los Angeles și Dubai.

Creațiile lui Cesare Paciotti sunt purtate de vedete din întreaga lume, printre care și Naomi Campbell, Beyoncé și Eva Longoria.

