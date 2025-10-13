Tily Niculae a vorbit recent despre faptul că mariajul ei cu tatăl copiilor săi a ajuns la final, spunând că vestea nu este de actualitate, însă abia acum a simțit să o spună public. Actrița a vorbit și despre felul în care relația dintre cei doi a rămas foarte bună de dragul anilor petrecuți împreună și a copiilor. Recent, ea le-a mărturisit fanilor ei ce gest impresionant a făcut fostul ei socru.
Tily Niculae, impresionantă de gestul fostului ei socru
Cu toate că a divorțat de mult timp, Tily Niculae are o relație foarte bună atât cu tatăl copiilor, cât și cu bunicii acestora din partea tatălui. Actrița a vorbit despre cât de mult îi respectă pe părinții fostului ei soț și că le este recunoscătoare pentru felul în care au primit-o în familie pe vremea când avea doar 18 ani.
Ea a vorbit cu admirație la adresa bunicilor copiilor săi și păstrează legătura cu ei, fiind parte a familiei sale.
Recent, Tily Niculae a vorbit despre cum a primit un mesaj video de la fostul ei socru, iar conținutul a fost atât de emoționant, încât actrița a izbucnit în lacrimi.
„Neața! Mi-am verificat emailurile și m-a bușit plânsul de la prima oră. Îmi trimisese (fostul socru) bunicul copiilor un video – o reflecție despre cum rămân amintirile frumoase, chiar și după o despărțire: un gest simbolic: „las iubire, nu resentiment”.
Ps: anul trecut mi-a arătat albumul de familie. Albumul lor. Jumătate din el era plin cu poze scoase la imprimantă. Cu mine. De când aveam 20 de ani până recent. Efectiv rămăsesem…”, a scris Tily Niculae pe Instagram.
S-a despărțit după o căsnicie de 15 ani
Tily Niculae și Dragoș Popescu au divorțat după o căsătorie de 15 ani. Actrița și-a găsit puterea de a vorbi despre despărțire și a spus că a rămas în relații foarte bune cu fostul ei soț alături de care are doi copii.
Deși totul s-a întâmplat „în urmă cu mult timp”, actrița a vorbit abia recent despre despărțire.
În mesajul pe care l-a făcut public, Tily le-a mulțumit și socrilor săi.
„Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă – 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat, a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți.
Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani. Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie”, a fost mesajul vedetei.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.