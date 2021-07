Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) s-au împăcat în iunie 2021, la trei luni de la semnarea actelor de divorț. Perechea are împreună o fiică, Isabela, în vârstă de 7 ani. Oana și Marius formează un cuplu din anul 2013.

Recent, Marius a dezvăluit cum o alintă pe vedetă în privat. Oana se află în prezent în vacanță în Franța, pe Coasta de Azur, alături de fiica ei și a lui Marius, Isa. De această dată, bărbatul a rămas acasă.

Cum o alintă Marius Elisei pe Oana Roman în privat

Pe contul personal de Instagram, Marius a publicat o imagine cu Oana și cu Isa din vacanță. În dreptul fotografiei, Marius a scris: „Când îți vezi prințesa și zeița cât de fericite sunt…. am putere să urc încă doi munți…..vă iubesc ❤”.

În exclusivitate pentru Antena Stars, Marius dezvăluia luna trecută că își dorea ca el și Oana să-și mai dea o șansă. „La două, trei zile, îi ofer flori, pentru că așa simt și, pe lângă asta, merită să… mă rog…

E ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani de relație”, a mărturisit Marius atunci, potrivit Spynews.

Întrebat dacă relația lor este mai frumoasă după despărțire, Marius a continuat: „Pot să spun că da. Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”.

„Din punctul meu de vedere, nu trebuie neapărat să fii legat printr-un act. Este suficient că suntem legați în fața lui Dumnezeu, pentru că s-a ținut o slujbă și acea legare în fața Domnului nu ai cum s-o rupi. În fața Domnului încă suntem căsătoriți”, a completat.

Întrebat dacă își dorește ca familia lor să fie din nou unită, Marius a adăugat: „Da, eu îmi doresc din toată inima. Acum, să vedem, nu știu. Eu sper că și ea, dar probabil că na, nu atât de repede, dar om vedea”.

„Cred că în adâncul ei, da, își dorește [să ne împăcăm], cred, bănuiesc. Probabil e prea… să nu ia o decizie prea pripită. Și probabil că mai analizează sau nu știu ce-și dorește, cum vrea să pună problema”.

