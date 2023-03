Cum arată casa în care a locuit Andreea Bănică și familia ei: „Ne leagă atâtea amintiri frumoase”

Andreea Bănică și familia ei se pregătește să se mute într-o casă nouă, însă artista este nostalgică când se gândește că va părăsi locul în care s-au născut și au crescut cei doi copii ai ei.

Cântăreața s-a mutat în această casă în anul 2008, după ce s-a căsătorit cu Lucian Mitrea. Aici, ea a trecut prin momente frumoase și grele, și-a văzut copiii crescând și a acumulat o mulțime de amintiri. Însă, a venit momentul ca Andreea Bănică să lase totul în urmă și să intre cu dreptul în noua ei locuință.

Andreea Bănică, gata să se mute în noua casă

Cântăreața a povestit pe rețelele de socializare cât de mult a însemnat pentru ea casa în care a locuit timp de aproape 15 ani. Este, însă, entuziasmată că începe un nou capitol în viața ei.

„Clar îmi va fi dor de casa noastră! Aici ne-am mutat în anul în care ne-am căsătorit în 2008! Apoi am născut-o pe Sofia și la 7 ani jumăte diferență l-am născut pe Noah. Copiii mei au pășit pragul pentru prima oară în această casă pe care am cumpărat-o când nu aveam toți banii strânși să o plătim. Am făcut un credit pentru jumătate de sumă pe care l-am achitat ulterior pentru că nu dormeam liniștită pe pernă știind că avem o datorie”, a scris Andreea Bănică pe Instagram, unde a postat și două fotografii cu casa.

Artista este sigură că i se va întâmpla să intre în curtea greșită după ce se va muta, mai ales că ea a ales să își decoreze singură locuința, fără să apeleze la ajutorul unui designer.

„Ne leagă atâtea amintiri frumoase de prima noastră casă încât mai mult ca sigur că atunci când ne vom întoarce din oraș vom greși poarta așa cum am făcut-o de atâtea ori când ne întorceam la apartamentul de pe Nerva Traian înainte să locuim aici. Am pus atâta pasiune, iubire în fiecare colțișor și nu am avut designer pe care să îl plătim cu mii de € cum se poartă mai nou, ci am personalizat-o pentru a ne simți noi bine”, a mărturisit Andreea Bănică.

„Sper să ne aducă liniște”

Andreea Bănică a povestit cum a investit sentimente în grădina pe care o avea în vechea casă și pe care o va urmări în continuare, întrucât noua locuință este situată pe aceeași stradă.

„Fiecare plantă în parte este plantată de și cu mâinile noastre, iar în timp am ajuns să cunoaștem multe despre ele. Plantele dau viață și binecuvântează aerul de care avem atâta nevoie. Primăvara mă trezeam cu gândul să văd ce pom a mai înmugurit și îi vedeam evoluția de la o zi la alta, iar atunci când înflorea mă bucuram ca un copil mic când vede o jucărie. Când am pierdut un copacel am suferit enorm pentru că ador să am o grădină plină de culoare și miros îmbietor. Aceasta este casa visată, casa speranței, casa cu liliac, cu ghiocei, zambile și narcise”, a mai spus artista.

Andreea Bănică va locui pe aceeași stradă

Deși îi pare rău că se mută și lasă în urmă prima ei casă, Andreea Bănică a precizat că speră că noua casă le va aduce și mai multă fericire și vor avea parte de clipe la fel de frumoase.

„Vara îmi scoteam șezlongurile pe care mă întindeam ca pisica la soare, iar copiilor le umpleam piscina gonflabilă să se bălăcească până fugeam la mare. Toamna admiram grădina cum își schimbă culoarea, iar iarna făceam primul om de zăpadă la prima ninsoare”, a continuat artista.

„Probabil îmi voi băga nasul în ea și pe viitor, să îmi văd florile dragi. Ce este bine, faptul că ne vom întoarce în același loc, pe partea dreapta însă, la un număr fără soț care are o însemnătate mare (nimic nu este întâmplător) ziua de naștere a Sofiei! Cifră norocoasă care sper să ne aducă liniște, bunăstare, iubire, armonie și o viață lungă lipsită de griji. Se spune să nu îți pară rău după lucruri însă toate lucrurile din viața mea au avut o însemnătate aparte”, a mai spus Andreea Bănică pe Instagram.

