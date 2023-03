Andreea Bănică are probleme de sănătate: „Voi avea nevoie de ajutor”

Andreea Bănică a dezvăluit că a suferit o accidentare, postând pe rețelele de socializare o imagine a unei radiografii.

Artista este foarte activă pe social media, unde își ține la curent urmăritorii cu tot ce se întâmplă în viața ei.

Andreea Bănică are probleme de sănătate

Andreea Bănică trece printr-o perioadă mai dificilă, după ce se pare că s-a accidentat la un picior. Artista, care se mută în casă nouă, spune că acum va avea nevoie de ajutor la curățenie.

„Superb, ce să zic? Acum chiar voi avea nevoie de ajutor la curățenie. Nu știu cum voi face cu limbarița, că voi sta cu gura pe toți”, a scris Andreea pe Instagram, fără a dezvălui ce i s-a întâmplat.

Până acum, solista a postat pe InstaStory imagini și filmulețe din timpul mutării, dar acum va avea nevoie de o perioadă de repaos și nu va mai putea să facă singură treaba, așa cum își dorea.

Dar spune artista, îi va urmări îndeaproape pe cei care îi vor prelua atribuțiile în ceea ce privește curățenia.

Artista se ocupă de designul de interior al noii case

Andreea Bănică a avut o perioadă aglomerată, mai ales că a decis să se ocupe chiar ea de desingul de interior al noii sale locuințe.

Accidentarea artistei s-a produs în cel mai greu moment, întrucât aceasta a dezvăluit că deja a vândut vechea casă și are la dispoziție o lună pentru a se muta.

„Am în cap toată informația posibilă despre tot ce vrei. (…) Nu mai avem foarte mult. Cealaltă casă, în care locuim, am vândut-o și va trebui s-o eliberăm într-o lună de zile, deci cam într-o lună ar trebui să ne mutăm. Nu vom avea toate lucrurile în casă, pentru că nici nu-mi doresc treaba asta. Înainte eram grăbită să le am pe toate, dar acum nu mai sunt atât de grăbită.

Știu că pot face față și altfel și nu vreau să mă grăbesc, pentru că vreau să iau decizii bune în ceea ce privește noua locuință. Să fie cât mai practică, confortabilă, având doi copii, mă gândesc foarte mult la ei, cum să le fie mai bine”, a povestit Andreea Bănică la Antena Stars, potrivit SpyNews.

