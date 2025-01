Andreea Bănică, apariție incendiară în costum de baie la munte. „Mamă, ce gagică superbă!” Cum s-a fotografiat artista

Andreea Bănică (46 de ani) și-a surprins fanii din mediul online cu o postare incendiară în care apare în costum de baie. Artista a publicat pe rețelele sociale câteva fotografii inedite din vacanța sa în Bulgaria.

Andreea Bănică s-a fotografiat în costum de baie la munte

Andreea Bănică și familia ei s-au bucurat de o frumoasă vacanță la schi în Bulgaria. Cântăreața și-a etalat silueta de invidiat într-un costum de baie roșu, accesorizându-l cu o căciulă de blană și ochelari de soare și pozându-se pe balconul hotelului unde ea și familia au fost cazați. Din păcate, după vacanță, la întoarcerea în România, Andreea Bănică s-a confruntat cu o răceală puternică din cauza căreia a avut nevoie de perfuzii.

Citeşte şi: Cum și-a descoperit Andreea Bănică diastaza. Simptomele care au făcut-o să meargă la medic

Citeşte şi: EXCLUSIV. Andreea Bănică ne-a spus care este cel mai important sfat pe care l-a transmis copiilor ei, Sofia și Noah

Citeşte şi: Andreea Bănică, despre schimbările prin care trece fiica ei ca adolescentă: „Trebuie să tac și să înghit”

Citeşte şi: Andreea Bănică a dezvăluit că a suferit de depresie: „M-am luptat cu mine ca să pot merge mai departe”

„Stați liniștiți că nu de asta am răcit. Am vrut sa replic o poză, dar mi-a placut asta mai mult decat cea întinsă pe sezlong. Când a intrat Lucian în camera s-a speriat, i-a dat cu virgula. Frumos peisaj, nu-i așa?

Mie îmi da cu vibe de Bulgaria piesa asta că acolo am auzit-o prima oara în 2014 și când mai merg promit să ajung într-un club să mă și distrez. Era un club misto chiar unde am fost și m-am chinuit să fac poze cu un urs supeeeeerb…eu blondă, l-am omis” – a scris Andreea în dreptul fotografiilor incendiare.

Fanii au reacționat rapid la postarea vedetei, complimentând-o pentru forma fizică excelentă în care se află.

„Deci acesta este motivul celor câteva accidente de pe pârtie!”

„Leșin, bombiță!”

„Doamne, ce bine arăți!”

„Mamă, ce gagică superbă!”

„Doamne, cred că ai topit zăpada!”

„Sexy rău, o scumpete de artistă, te iubim!”

„Bravo, Andreea, super la vârsta ta!”

„Sexy!” – sunt doar câteva dintre mesajele fanilor pentru Andreea.

Andreea Bănică și secretul ei pentru o siluetă de invidiat

Cântăreața povestea în urmă cu ceva timp că are 61 de kilograme și o înălțime de 1.70 m. Andreea este mama adoi copii – Sofia (14 ani) și Noah (9 ani) și reușește să își mențină greutatea constantă de câțiva ani.

„Am 1.70 m și 61 de kilograme în prezent, bat spre 62 pentru că în ultima săptămână am fost leneșă. De fapt, nu am fost leneșă, am muncit mult și nu am avut timp de sport” – a spus ea acum câteva luni, într-o sesiune de Insta Stories.

Secretul siluetei artistei constă în diversificarea meniului zilnic și faptul că sare peste micul dejun. Se pare că acest truc funcționează în cazul ei.

„Nu mănânc aceeași mâncare zilnic. De exemplu când mă trezesc dimineața eu nu pot să mănânc, deși este recomandat. Nu pot să mănânc. Așa este organismul meu setat. Mănânc undeva pe la prânz, în jur de ora 12:00, chiar 13:00. Mănânc ouă fierte, poate somon cu avocado și un ou fiert, cu puțin ardei gras. Mai multe variante de mic dejun.

La prânz mănânc un somon cu legume sau uneori nu apuc să mănânc deloc. Ori un baton proteic sau un grătar cu alte legume, iar seara evit să mănânc consistent, mănânc un iaurt. Nu am fost niciodată vegetariană și nu voi fi vreodată” – a explicat ea pe Instagram.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News