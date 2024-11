Delia tună şi fulgeră, după ce Andreea Bănică a fost criticată pentru apariţiile prea îndrăzneţe: „După 35 de ani expirăm. De asta îmi ascund vulnerabilităţile”

Delia a avut o reacţie acidă, colega sa de breaslă, Andreea Bănică, a fost ţinta unor critici dure pe reţelele de socializare din cauza apariţiilor sale îndrăzneţe. Deşi este una dintre cele mai apreciate artiste din România, Andreea continuă să fie judecată pentru alegerile vestimentare, mai ales după ce a apărut într-un videoclip pe TikTok purtând o ţinută provocatoare.

Cum i-a luat Delia apărarea Andreei Bănică

Delia, în vârstă de 42 de ani, a decis să-şi apere colega de breaslă într-un mod vehement, după ce Andreea Bănică, de 46 de ani, a fost atacată verbal pe platforma TikTok. Totul a pornit de la un videoclip postat de Andreea, care a apărut pe scenă purtând o ţinută provocatoare, specifică stilului său artistic.

Reacţiile au fost împărţite, însă criticile negative, majoritatea venind din partea femeilor, au dominat.

„Am zis că nu mă bag să apăr pe nimeni, dar e pe TikTok un video cu multe comentarii cu Andreea Bănică ce dansează şi care arată superb… Comentariile măi… «A expirat». Mi se strânge carnea pe mine, vă rog eu mult. Mi se străvezește sufletul în mine”, a spus Delia pe Instagram, potrivit libertatea.ro.

Artista a punctat că în societatea de astăzi există o presiune imensă asupra femeilor de a arăta într-un anumit fel, iar ideea că o femeie „expiră” după o anumită vârstă este complet absurdă. Delia şi-a exprimat frustrarea faţă de această mentalitate, considerând-o nedreaptă şi învechită.

Citeşte şi: Andreea Bănică, apariție incendiară în costum de baie, la 46 de ani. „Superbă!” Cum arată artista

Citeşte şi: Dani Oțil, dezvăluiri spumoase despre nunta Deliei. Prezentatorul s-a plâns de foame la mama artistei. Ce a făcut Mihai Bobonete la eveniment: „O chestie wow”

„De asta îmi ascund vulnerabilităţile”

Ce a surprins-o şi mai mult pe Delia a fost faptul că majoritatea criticilor au venit din partea femeilor, ceea ce i-a lăsat un gust amar.

„Comentariile marea majoritate sunt de la femei. Adică da, ştiu că după 35 de ani expirăm, dar aşa suntem. Doamne fereşte. Vreau să vină extratereştrii ăia, să vină să mă ia”, a mai adăugat artista.

Delia a explicat că unul dintre motivele pentru care preferă să poarte haine largi şi să îşi ascundă vulnerabilităţile constă şi în valul de hate pe care artistele îl primesc pe baza aspectului lor fizic.

„Acum poate înţelegeţi de ce mă îmbrac în haine foarte largi şi îmi ascund vulnerabilităţile, pentru că nu vreau să mă văd analizată de alţi oameni, despre corpul meu. Lăsaţi corpul meu în pace (…) În saci o să mă îmbrac”, a mai spus artista, potrivit sursei menţionate anterior.

Andreea Bănică: „Nu duceam gunoiul nemachiată”

Andreea Bănică, cu o carieră de peste două decenii în industria muzicală, este obişnuită cu răutăţile din mediul online. Artista şi-a construit o imagine îndrăzneaţă, pe care a ales să o păstreze, în ciuda comentariilor acide.

Într-un interviu recent, Andreea Bănică a vorbit despre încrederea în sine pe care a dobândit-o de-a lungul anilor. Artista a mărturisit că în trecut era mai preocupată de aspectul său şi încerca să fie mereu impecabilă, chiar şi atunci când trebuia să ducă gunoiul. Astăzi, însă, artista spune că are mai multă încredere în ea.

„Mă cunosc foarte bine, am încredere în mine. Știu când arăt bine, cum arăt bine. Înainte, pe vremuri, nu duceam gunoiul nemachiată. Știam că erau paparazzi după mine, peste tot. Astăzi, ies și în pijamale până la colț, să mă duc la magazin să îmi iau ceva de mâncare. Nu am o problemă cu asta. Asta vine odată cu încrederea în sine”, a declarat Andreea Bănică, la Play It, potrivit Wowbiz.

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News