Andreea Bănică, apariție incendiară în costum de baie, la 46 de ani. „Superbă!” Cum arată artista

Andreea Bănică și-a surprins fanii din mediul online cu cele mai recente postări de pe Instagram. Artista a fost în weekend la mare și a publicat în mediul online o serie de fotografii în care apare în costum de baie.

Andreea Bănică, apariție incendiară în costum de baie

Andreea Bănică și-a eltalat silueta de invidiat pe litoralul românesc, în Eforie Sud, unde a mers împreună cu familia pentru a se relaxa. În vârstă de 46 de ani, artista se menține într-o formă fizică excelentă și este mândră de acest lucru. Andreea Bănică spune că nu a avut timp vara aceasta să vadă marea, dar acum a reușit să-și îndeplinească această dorință.

„Azi m-am bucurat de mare!!! Nu am făcut-o toata vara pentru că am muncit muuuuult .M-am conectat cu marea, cu nisipul, cu picăturile de ploaie, cu un Septembrie frumos și mult mai liniștit. Abia aștept vacanța, soon” – a scris Andreea Bănică, în dreptul unor fotografii în care apare într-un costum de baie gri din două piese.

Postarea artistei a adunat rapid peste 10 mii de aprecieri din partea caelor care îi urmăresc activitatea în mediul online, dar și multe complimente.

“Ești superbă, un corp de invidiat!”

„Cei mai frumoși sâni văzuți vreodată în Playboy, jur!”

„Superbă!”

„Hot mamma!”

„La cum arăți, nu numai marea trebuie să se bucure!” -sunt câteva dintre mesajele internauților.

Cum își menține Andreea Bănică silueta

Fosta membră a trupei Blondy este mama a doi copii, Sofia (14 ani) și Noah (9 ani). Cântăreața este într-o fizică excelentă de ani buni. În urmă cu ceva timp, ea dezvăluia că are 61 de kilograme și o înălțime de 1.70 m.

„Am 1.70 m și 61 de kilograme în prezent, bat spre 62 pentru că în ultima săptămână am fost leneșă. De fapt, nu am fost leneșă, am muncit mult și nu am avut timp de sport” – a spus ea acum ceva vreme, într-o sesiune de Insta Stories.

Artista a mai dezvăluit că nu obișnuiește să mănânce de dimineață, iar prima ei masă este la prânz.

„Nu mănânc aceeași mâncare zilnic. De exemplu când mă trezesc dimineața eu nu pot să mănânc, deși este recomandat. Nu pot să mănânc. Așa este organismul meu setat. Mănânc undeva pe la prânz, în jur de ora 12:00, chiar 13:00.

Mănânc ouă fierte, poate somon cu avocado și un ou fiert, cu puțin ardei gras. Mai multe variante de mic dejun. La prânz mănânc un somon cu legume sau uneori nu apuc să mănânc deloc. Ori un baton proteic sau un grătar cu alte legume, iar seara evit să mănânc consistent, mănânc un iaurt. Nu am fost niciodată vegetariană și nu voi fi vreodată” – a explicat ea pe Instagram.

