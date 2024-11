Andreea Bănică, momente dificile după vacanța în Dubai. Artista cere ajutorul fanilor: „Vă rog să-mi scrieți”

Andreea Bănică a mers într-o vacanță de vis în Dubai, de ziua fiului ei, Noah, care și-a dorit să-și sărbătorească împlinirea celor 8 ani într-o excursie de neuitat în această țară exotică. După câteva zile pline, artista și familia ei a revenit în România, doar pentru a descoperi că îi sunt în continuare retrași bani de pe cardul cu care a plătit vacanța.

Andreea Bănică, probleme după vacanța în Dubai

Andreea Bănică se confruntă cu probleme după vacanța din Dubai, unde l-a serbat pe fiul ei, Noah. Artista a plecat cu familia în Emiratele Arabe, unde și-au creat cele mai frumoase amintiri. Însă, în momentul în care a revenit în România, a observat că îi dispar bani de pe cardul bancar. Totul a început în momentul în care a închiriat o mașină cu care s-a deplasat acolo și acum cere ajutorul fanilor pentru că nu înțelege ce se întâmplă.

Ajunsă în România, Andreea Bănică a observat că îi sunt retrași în continuare bani de pe card, deși ea nu a făcut niciun fel de plată. Aceasta spune că a achitat cu ce trebuia legat de acea mașină închiriată și acum îi sunt sustrași bani fără motiv.

Problema este că nu i-a fost retrasă o singură sumă de bani, ci mai multe, lăsându-l pe Lucian Mitrea cu cardul gol.

„Să aveți grijă dacă plecați în astfel de țări, să aveți grijă cu cardurile, mi se pare oricum ireal să ți se sustragă așa bani fără niciun motiv, fără să ți se spună de ce. Noi am plătit absolut tot la această mașină, nu știu de ce ar fi trebuit să ni se ia bani. Am stat să mă gândesc, să nu fie niște camere de luat vederi, habar n-am că n-ai de unde să știi regulile într-o astfel de țară”, a povestit Andreea Bănică pe pagina ei de Instagram.

„Viteză mare noi nu prea am avut, de obicei mergem civilizat, nu știu ce ar putea să fie și de ce ni se sustrag banii așa în continuare. Noroc că Lucian nu prea are bani pe cardul acela, îl folosește așa mai mult pentru plecări”, a mai zis ea.

Artista a cerut ajutorul fanilor

Pentru a desluși misterul banilor dispăruți, Andreea Bănică a cerut ajutorul fanilor din mediul online. Artista i-a rugat pe cei care au trecut prin situații asemănătoare să îi scrie în privat, în speranța că va reuși să descopere ce se întâmplă.

„Dacă ați întâlnit situații de genul acesta, vă rog să-mi scrieți și mie mesaje, poate nu știu…ne dăm seama ce se întâmplă și de ce se tot iau bani de pe card”, a spus ea.

De asemenea, Andreea a precizat că le-a scris un mesaj și celor de la compania de închirieri auto și încă așteaptă răspuns.

„Noi le-am scris mail și așteptăm acum răspunsul lor să vedem ce se întâmplă”, a subliniat Andreea Bănică.

Andreea Bănică și-a sărbătorit fiul în Dubai

În urmă cu câteva zile, Andreea Bănică, Lucian Mitrea și copiii lor au plecat într-o vacanță de neuitat în Dubai. Și asta pentru că Noah, fiul cuplului, și-a dorit ca de ziua lui de naștere să fie în acest oraș spectaculos.

Cei patru au avut parte de o experiență unică și se pare că micuțul a participat la numeroase activități, bucurându-se din plin de aniversarea lui.

„Dragii mei, fiindcă Noah și-a dorit în Dubai de ziua lui, am făcut bagajele și am plecat! M și eu prințul meu! Am avut parte de 5 zile de nebunie și pot să spun că acum am nevoie de o vacanță (râde). Totul a fost din scurt, dar am găsit o agenție care ne-a organizat fiecare zi cu activități pe gustul lui Noah. Am făcut safari cu buggie, ne-am dat pe placa de snowboard în deșert, ne-am plimbat cu cămila, am fost la parcul acvatic o zi întreagă, am mers la karting și i-am cântat „La mulți ani” pe yacht într-o priveliște de vis cu tort cu Ferrari și marțipan gustos tare! Am pus 2 kilograme pe mine. Și pe cuvânt de am mai fost în stare de ceva… am omis delfinii, fluturii, plimbarea cu balonul. Next time”, a povestit Andreea Bănică pe Instagram.

