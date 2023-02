Celebritățile care se pregătesc să se mute într-o vilă nouă. Andreea Bănică: „Am vândut cealaltă casă și acum trebuie să o eliberăm”

Au vrut o schimbare și acum trag din greu să aibă casa mult visată. Unele dintre ele apelează la designer, altele își pun imaginația la cale, pentru că totul trebuie să arate perfect, de la mobilă până la veselă.

Andreea Bănică, Ela Crăciun și Claudia Pătrașcanu sunt la un pas de marea mutare, așa că goana după cele necesare e din ce în ce mai acerbă.

Andreea Bănică își amenajează casa după propriul gust

Andreea Bănică a știut din start ce își dorește. „Am în cap toată informația posibilă despre tot ce vrei. Nu mai avem foarte mult. Cealaltă casă, cea în care locuim, am vândut-o și va trebui s-o eliberăm într-o lună de zile, deci cam într-o lună ar trebui să ne mutăm. Nu vom avea toate lucrurile luate, pentru că nici nu-mi doresc treaba asta. Înainte eram grăbită să le am pe toate, dar acum nu mai procedez așa.

Știu că pot face față și nu vreau să mă grăbesc, pentru că vreau să iau decizii bune în ceea ce privește noua locuință. Să fie cât mai practică, confortabilă. Având doi copii, mă gândesc foarte mult la ei și caut să le fie cât mai bine”, a spus Andreea Bănică, la Antena Stars.

De ce a renunțat Andreea Bănică la designer

Vedeta a renunțat la designer și controlul a fost preluat acum de ea și de Lucian. „Am apelat la un designer, dar după un timp mi-am dat seama că acești designeri pe care îi angajezi nu prea vor să schimbe lucruri în timp.. Și atunci mi-am luat inima în dinți și am zis: Gata! De azi înainte ne ocupăm noi, Lucian și cu mine. Cred că știm mult mai bine ce să alegem pentru noi, familia noastră, copiii noștri”, a explicat vedeta.

Claudia Pătrășcanu speră să se mute în vilă la primăvară

Claudia locuiește la Constanța în casa mamei sale, dar, după divorțul de Gabi Bădălu, vedeta și-a achiziționat o vilă și abia așteaptă să le ofere băieților un cămin de poveste. În noua casă, fiecare dintre ei va avea propria cameră. „Am venit la casa cea nouă, unde abia așteptăm, atât eu cât și copiii, să ne mutăm. Preconizăm că prin primăvară. A ajuns și mobila. Abia aștept!”a spus Claudia Pătrășcanu pe o rețea de socializare.

Ela Crăciun: „Camera mea are dressing separat pentru mine și soț, iar copiii au living comun și dressing în cameră”

Dacă în momentul de față locuiește alături de soț și cei trei copii în casa părinților săi, Ela Crăciun speră ca până la Paște să se mute în noua vilă. Noul proiect include zone special amenajate pentru fiecare membru al familiei. De la dressing-uri și locuri de joacă, la un dining și un birou multifuncțional, noua casă este o construcție gândită să asigure confort și un design pe măsură pentru numeroasa familie.

,,Fiecare membru al familiei va avea dormitorul propriu, avem un living, un dining și o mansardă. Toată casa va fi deschisă, luminoasă. Am gândit fiecare camera în funcție de nevoile familiei. Camera mea are dressing separat pentru mine și soț, iar copiii au living comun și dressing în cameră.

Am încercat să gândim lucrurile în așa fel încât spațiile de locuit să fie perfecte pentru fiecare dintre noi. În mansardă voi avea biroul din care voi lucra ziua și în care voi filma, realiza shooting-uri și tot ce e legat de activitatea mea, iar Nicholas va avea, pe lângă camera lui, și o cameră de joacă”, spune Ela Crăciun.

„Soțul meu a devenit indispensabil”

Ela a întâmpinat probleme și când a ales sistemul de încălzire. ,,Pe cât de mult ne dorim o casă frumoasă și confortabilă, pe atât de mult vrem să economisim energie și să reducem costul facturilor, mai ales în contextul crizei energetice despre care se tot vorbește. Nu știam prea multe lucruri despre sistemele de încălzire moderne până să intrăm în această etapă, așa că am cerut oferte de la mai multe firme. Unii specialiști ne spuneau că avem nevoie de pompa de căldură, alții de centrală clasică.

Mulți ne-au sfătuit să ne punem încălzire în pardoseală, iar alții au contestat-o. Am luat în calcul să facem răcire prin HVAC, apoi prin pereți. De fiecare dată simțeam că oamenii încearcă să îmi vândă ceva, fără să țină cont de nevoile noastre”.

,,Chiar am noroc să am multe persoane alături de mine în această călătorie. Dacă la început soțul meu a spus că nu vrea să se implice în această operațiune, acum a devenit indispensabil. Arhitecta noastră, cu care suntem și rude, ne ajută enorm, prietena mea Diana, care este designer de interior se implică și ea. Mama este și ea inginer constructor și este alături de noi cu sfaturi de la bun început”, adaugă Ela Crăciun.

