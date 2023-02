Andreea Bănică, săruturi fierbinți cu Lucian Mitrea în piscină: „Sigur nu mai nimeresc patul”

Andreea Bănică a luat o pauză și nu a mai mers să vadă cum merg lucrările la noua casă pe care și-o amenajează, așa că, în weekend, a plecat împreună cu soțul ei, Lucian Mitrea, și cu cei doi copii la munte. Cei patru au ales ca destinație Poaiana Brașov și distracția a fost de partea lor, au schiat și s-au relaxat în piscină.

Mai îndrăzneață ca de obicei, Andreea a preluat inițiativa în piscina încălzită și l-a acoperit pe Lucian cu săruturi. Gestul este cu atât mai uimitor cu cât artista susținea că momentele lor romantice sunt inițiate de Lucian.

Andreea Bănică a preluat inițiativa în piscină

“Băieții mei nu au nici o treabă cu frigul. Este ireal cum stau ei afară la -10 C în piscina încălzită, iar mie mi-au înghețat toate. Am ajuns în Poiana Brașov pe la 11.30, ne-am luat în primire apartamentul superb apoi am fugit la schi pentru că Noah avea oră de la 13.00. De la 16.00, am stat numai în piscină, iar la un moment dat părul lui Lucian făcuse țurțuri.

„Cred că vom cădea lați pe lângă pat, că eu sigur nu mai nimeresc patul”

Cred că vom cădea lați pe lângă pat, că eu sigur nu mai nimeresc patul. După atâtea ore în piscină, am luat toate saunele la rând să mă încălzesc. Gata pe ziua de azi, de mâine dimineață la schi. Vă dau un pont: este zăpadă multă, nu este aglomerat deloc, nu vom sta la cozi imense, cum se întâmplă în vacanță. Totul este pe relax, iar soțul merită un pupic”, a povestit Andreea Bănică pe o rețea de socializare, acolo unde a publicat mai multe imagini.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea, îndrăgostiți ca în vremea liceului

Andreea Bănică și Lucian Mitrea sunt împreună din perioada liceului, dar continuă să fie la fel de înndrăgostiți unul de celălalt.

“Ne-am cunoscut în liceu. Am făcut amândoi Liceul Teoretic din Eforie Sud. El era din Eforie Nord și făcea naveta. Eu eram în clasa a x-a, el a intrat în a lX-a, deci cu câteva luni mai mic decât mine. S-a organizat Balul bobocilor, unde eram invitate și noi, fetele din a 10-a, pentru că eram o clasă de fete frumoase, se spunea atunci. M-am gătit și, împreună cu o colega de-a mea ne-am dus la bal”, își amintea Andreea Bănică pe blogul ei.

În prima fază, solista a ieșit cu vărul lui Lucian.

„La petrecere, Lucian cu vărul său au pus ochii pe noi. Ca să nu se supere, au dat cu banul să vadă care cu cine cade. Prietena mea a căzut cu Lucian, iar eu cu verișorul lui. Am dansat toată noaptea, ne-am distrat, ne-am plimbat pe faleză, eram dornici să ne facem iubiți, iubite.

Nici măcar nu știam să sărut și mă simțeam prost și evitam să fiu sărutată de către verișorul lui Lucian. Țin minte că îmi căzuse cu tronc și îmi plăcea foarte mult de el. După bal eram prietena lui, ieșeam în oraș, la film, la cofetărie, însă însoțiți mai tot timpul de vărul lui, Lucian”, mai spunea vedeta.

Pe parcurs, Andreea Bănică și Lucian Mitrea au devenit un cuplu. Astăzi, au împreună doi copii, o fată și un băiat.

