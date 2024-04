Mihaela Bilic (53 ani) a dezvăluit că își construiește o mică casă în inima pădurii, pe Valea Prahovei, acolo unde a copilărit. Medicul nutriționist a mărturisit că întotdeauna a iubit pădurea și speră să reușească să se bucure de confortul cabanei sale cât mai curând.

Mihaela Bilic își contruiește o cabană în mijlocul pădurii

Mihaela Bilic a decis să își creeze o oază de liniște în mijlocul naturii. Medicul nutriționist s-a născut în Câmpina și a copilărit pe Valea Prahovei, astfel că iubește natura și liniștea pe care aceasta o oferă. În timp ce părinții ei lucrau și locuiau în București, ea se bucura de aerul curat, verdeața și liniștea pe care o regăsesc toți cei care stau în zonă de munte.

Dr Bilic a povestit pe rețelele de socializare că deține o bucată de pământ pe Valea Prahovei și a decis să o valorifice. Aceasta nu a stat mult pe gânduri și a început construcția unei cabane simple în mijlocul naturii. Cu pădurea în spate, căsuța nu este încă terminată, dar medicul nutriționist este încântat ce ceea ce iese.

Cabana este una simplă, rustică, fără curent, apă curentă sau gaze, însă inspiră o liniște la care oricine visează.

Făcută din lemn, cabana pe care Mihaela Bilic o contruiește pe Valea Prahovei are și un element nostalgic: ușa și ferestrele aparțin vechii case bătrânești în care ea a copilărit, alături de bunicii săi.

„Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit, și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea?! Mai rustică de atât nu se poate. N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă îmi place mult! Și am ferestrele și ușa de la casa bătrânească a lui mamaie. Iar aici, mi-am luat și un cățeluș și o pisică. E prea frumos”, a spus Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook, unde a publicat un mic filmuleț cu cabana aflată încă în construcție.

Medicul nutriționist a însoțit filmarea cu cabana sa cu mesajul: „Asta e cabana mea de la pădure. Până de Paște mă mut!!”

Ce studii are Mihaela Bilic

Mihaela Bilic a devenit unul dintre cei mai cunoscuți medici nutriționiști din România. Aceasta a absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București în 1996. A continuat cu rezidențiatul în Secția de Diabet și Boli de Nutriție a Spitalului Universitar de Urgență București, devenind medic specialist în 2002.

În anul 2008, după șase luni de practică, aceasta a obținut titlul de medic primar în specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice.

A urmat apoi un master în nutriție la Paris. Aici s-a axat pe studiul modului în care nutriția și neurobiochimia influențează emoțiile și comportamentul oamenilor față de alimente.

Mihaela Bilic a fost căsătorită timp de 13 ani cu medicul estetician Constantin Stan. Cei doi au divorțat în urmă cu 15 ani.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată cabana pe care Mihaela Bilic și-o construiește pe Valea Prahovei, în mijlocul pădurii.

