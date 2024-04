Ce s-a întâmplat cu primul câștigător MasterChef România, Petru Buiucă. În ce domeniu lucrează acum

Vă mai aduceți aminte de Petru Buiucă, primul câștigător Masterchef România? Tânărul și-a demontrat calitățile și talentul de bucătar în primul sezon al show-ului culinar de la Pro TV și a câștigat competiția culinară, plecând acasă cu marele premiu. Ce mai face Petru Buiucă și cu ce s-a ocupat după ce a devenit primul câștigător MasterChef România?

Petru Buiucă a devenit primul Masterchef al României în 2012

Masterchef România a debutat la Pro TV în urmă cu 12 ani, în 2012, avându-l ca prezentator pe Răzvan Fodor și pe jurați pe Cătălin Scărlătescu, Florin Dumiteescu și Sorin Bontea, cei care ulterior au jurizat 12 sezoane de „Chefi la cuțite”. Emisiunea culinară a avut 7 sezoane, iar primul câștigător al producției a fost Petru Buiucă, un tânăr pe atunci de 23 de ani, care lucra ca office manager într-un birou de arhitectură. El a plecat acasă cu marele premiu de 50.000 de euro.

„Când m-am înscris la MasterChef voiam doar să văd cât de bun sunt. Acum mi-am depășit toate așteptările. Sunt mult peste ceea ce credeam că pot să fiu. Și sunt uimit! Am fost susținut de oameni super buni și asta m-a ajutat. Este un vis care sper să continue. Nu mă las! Muncesc! Și visez în continuare!” – spunea el, în urmă cu câțiva ani, potrivit Pro TV.

Petru Buiucă s-a lansat în domeniul culinar cu diverse proiecte

În 2013, la un an după ce a câtigat Masterchef România, Petru Buiucă a deschis împreună cu alți foști colegi din emisiune un studio de gătit, Hot Cooking Studio, dedicat celor pasionați de tainele artei culinare. Între timp au mai avut loc și alte schimbări pentru primul câștigător MasterChef România. În 2016 a creat o nouă companie, Mad Kitchen SRL, oferind consultanță cu privire la alegerea meniurilor de nuntă. Afacerea a funcționat până în 2017.

Citeşte şi: Cum arătau Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu în 2012, la primul sezon Masterchef România

Citeşte şi: Marius Tudosiei refuză să facă parte din juriul Chefi la Cuțite: „N-aș putea performa în formatul actual”

Citeşte şi: Cum a cucerit-o Răzvan Fodor pe soția sa: „Am alergat-o cu patul vreo 4 luni”

Citeşte şi: Aida Parascan este castigatoarea celui de-al doilea sezon „MasterChef”

„Ideea mi-a venit după ce câteva cunoştinţe au început să-mi ceară astfel de sfaturi şi am înţeles câtă nevoie au tinerii care se căsătoresc de aşa ceva. Ca să nu se mai streseze ei cu detaliile acestea, de acum pot răspunde eu ce garnitură merge cel mai bine la friptura de porc şi ce peşte să aleagă. Totodată, îi pot ajuta să facă cea mai bună alegere urmărind raportul calitate-preţ, pentru a se încadra într-un anumit buget, sau chiar le pot indica restaurantele potrivite” – spunea Petru, acum câțiva ani, pentru click.ro.

Au urmat apoi diverse funcții, într-o companie multinațională producătoare de bunuri de larg consum nealimentare. De câțiva ani, Petru Buiucă el este Senior Supply Chain Manager în cadrul Procter&Gamble, potrivit profilului său de Linkedin.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu revin în sezonul 9 MasterChef România!

După 12 sezoane petrecute pe post de jurați la „Chefi la cuțite”, de la Antena 1, cei trei chefi schimbă tabăra și revin la Pro TV, în emisunea culinară unde au mai fost acum 12 ani, Masterchef.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Suntem foarte încântați să anunțăm revenirea formatului TV care a creat o adevărată revoluție culinară și a inspirat milioane de telespectatori în întreaga lume: MasterChef. Știu că mulți telespectatori PRO TV au așteptat această veste și sunt mai mult decât bucuros să anunț faptul că, în 2024, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu sunt cei trei jurați MasterChef România”, a spus Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Cei trei s-au declarat încântați de revenirea în show-ul care i-a consacrat și spun că MasterChef rămâne pentru ei „prima dragoste care nu se uită niciodată”.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionați de arta culinară, aici am dat primele șorțuri, aici am reușit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu. Au trecut 12 ani de când am intrat prima oară în platoul MasterChef, e ca un nou început.

Noi ne-am schimbat în acești ani, nu mai suntem la fel, am îmbătrânit, unii dintre noi, mai ales Scărlătescu (râde), unii sunt mai serioși, mai ales Dumitrescu (râde)” – a declarat chef Sorin Bontea, despre revenirea la Pro TV.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News