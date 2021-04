Invitat în podcastul lui Mihai Morar, Fain & Simplu, Smiley (37 de ani) a dezvăluit cu cine seamănă fiica lui și a Ginei Pistol (40 de ani), Josephine Ana Maria. De asemenea, artistul a vorbit plin de entuziasm despre relația pe care o are cu prezentatoarea TV.

Cu cine seamănă fiica lui Smiley și a Ginei Pistol: „Atunci când zâmbește..”

Gina și Smiley formează un cuplu de mai mulți ani, însă abia la finalul lui 2019 și-au confirmat relația. „Lucrurile s-au legat foarte natural între noi în momentul în care amândoi am fost singuri”, mărturisea Gina anul trecut, pentru Unica.

„Oamenii apropiați au văzut fetița, în poze. (…) Are trăsături și de la mine și de la Gina și oricum e devreme. Nici eu nu-mi dau seama. Dar cumva atunci când zâmbește regăsesc niște lucruri.

Are buze, ceea ce eu n-am, deci sigur aia nu e o trăsătură de la mine. N-are nasul meu mare, ceea ce nu e o trăsătură de la mine. Nu-mi dau seama acuma. E brunetă. Aici pot să zic că seamănă cu mine”, a spus Smiley.

În același interviu, Smiley a admis că relația dintre el și Gina nu ar fi rezistat dacă ar fi început mai devreme. „Probabil dacă ne-am fi cunoscut mult mai devreme nu am fi rămas împreună, ori că eram eu prea zbuciumat, ori că era ea mult prea nerăbdătoare.

Acum, stând de vorbă, am realizat că dacă ne-am fi întâlnit mai devreme, nu ne potriveam. (…) Ea este, pentru mine, ce aveam eu nevoie, ca prezență feminină, în viața mea. Regăsesc foarte multe lucruri care-mi plac în general la oameni în Gina.

Este super jovială, super de gașcă, are un simț al umorului fantastic, nu mă plictisesc cu ea, oriunde am fost m-am simțit excepțional, ne plac același gen de cântăreți, de filme. Ne place aceeași mâncare, suntem asemănători din multe puncte de vedere. (…)

Nu-mi pune multe întrebări inutile. E foarte important pentru viața mea, pentru mine, să am un om acasă care știu că mă așteaptă și nu pune la îndoială ceea ce spun legat de programul meu, de ce am eu nevoie, și care îmi oferă ce am nevoie.”

Cum au ales numele fiicei lor

„Fiecare a ales câte un nume. Gina a ales Josephine și mie mi-a plăcut foarte tare și eu am ales Ana. Gina a ascultat o piesă care a marcat-o, de la Chris Rea care se numește Josephine și îi place foarte tare numele. (…)

Iar Ana îmi place mie foarte mult, e un nume simplu și foarte frumos. Și se potrivește foarte bine cu Maria [numele de familie al solistului]. (…) În familie nu avem numele Ana. Mie nu-mi place să mă repet, oricum, de-aia am zis să nu repet niște nume neapărat din familie. (…) Noi îi spunem Josephine”, a dezvăluit Smiley.

