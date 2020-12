Cristina Joia, designer al echipei Visuri la Cheie, a fost atacată într-un supermarket de o femeie. În urma agresiunii, Cristinei i-a fost spart nasul, ulterior fiind operată.

Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Cristina a reluat cele întâmplate în urmă cu o lună. După ce a fost preluată de SMURD, designerul a petrecut 2 ore în curtea spitalului.

Cristina Joia, declarații după o lună de la agresiune

„Erau foarte multe persoane ajunse din accidente auto foarte grave și-atunci o asistentă mi-a zis să stau afară ca să nu risc să pățesc ceva. În momentele alea mă simțeam așa, singură pe lume.

Soțul meu nu era în București. Abia când am ieșit din spital am realizat [datorită mesajelor frumoase primite] că de fapt nu suntem singuri. E important să înțelegem asta”, a mărturisit.

Parcarea supermarketului în care Cristina a fost agresată, fusese blocată de agresoarea ei. „Mă rog, am parcat mai departe, m-am întors pe jos și am văzut o femeie cu un cărucior care se chinuia să ocolească această mașină.

Am avut un sentiment de revoltă. (…) Am ridicat un ștergător. Pe camere se poate vedea. Am ridicat un ștergător cu grijă, nu l-am rupt așa cum a declarat doamna respectivă inițial.

Apoi ea ieșea din magazin, a văzut că eu i-am ridicat ștergătorul și a început să-mi adreseze injurii”, a mai spus. Ulterior, Cristina a intrat în magazin. În timp ce se afla la zona de legume și fructe, „după 6-7 minute”, agresoarea „a apărut de nicăieri”.

Cristina Joia: „Acolo jos pe pardoseală m-am simțit neputincioasă”

„M-a pocnit atât de rău încât am căzut și m-am dus vreo 2 metri. M-a înjurat din nou: «Îți arăt eu cine e șmecheră, fă», tot felul de. Eu am avut în trecut niște probleme medicale.

Văzând că am o hemoragie foarte puternică, am realizat că s-ar putea să leșin. Vedeam că nimeni nu are nicio reacție și că trebuia să sun eu la 112 pentru că altfel în curând leșinam și acolo rămâneam.

Am sunat, apoi paznicul cred că a sunat la poliție, pentru că a apărut și poliția în același timp cu SMURD-ul. M-am ridicat din magazin și m-am dus pe bancă. (…) În ambulanță m-au pus pe spate, am avut două măști, pentru că prima era plină cu sânge.

Mi-au legat mâinile și la un moment dat simțeam că mă sufoc. (…) Am ajuns foarte repede la spital doar că acolo era haos. (…) Acolo jos pe pardoseală m-am simțit neputincioasă.

Efectiv oamenii continuau să-și facă cumpărăturile. (…) Prima oară am simțit o furie. Dacă era un copil, o doamnă bolnavă cu inima? Apoi m-am gândit că dacă nu ai toate datele e ușor să judeci. Poate s-au speriat, poate s-au șocat. M-a întrebat domnul de lângă dacă o cunoșteam”, a adăugat.

Cristina a fost operată în seara incidentului

„Am avut o noroc fantastic că au reușit să mă opereze atunci, în ziua aia. Nu mâncasem nimic în ziua aia. Nemâncând, ei au putut să mă opereze. M-au operat la 23:00 și ceva.

Mai trebuie să aștept o lună, două, până se dizolvă aceste fire, apoi să fac cumva să îndrept [nasul] pentru că este deviat. (…) Și să fac ceva cu cicatricea. (…) Se vede, e vizibilă.”

Cristina Joia s-a alăturat echipei Visuri la Cheie în urmă cu doi ani. „Este un proiect unic, care îmbină altruismul, dragostea pentru oameni, cu partea de design și cu creativitatea.

Visuri la Cheie este un carusel de emoție, povești incredibile, dinamism și speranță. Întotdeauna mi-am dorit să pot lăsa în urmă ceva notabil, care să rezoneze în sufletul cât mai multor oameni.

Visuri la Cheie mi-a oferit această șansă și este minunat că, într-un timp atât de scurt, casele și viețile familiilor la care ajungem se schimbă fundamental”, mărturisea Cristina în septembrie 2018, pentru A list Magazine.

