Coregraful Wilmark Rizzo Hernandez și soția lui, Ioana, au împreună doi fii, Lukas și Joaquin. Dansatorul, soția lui și fiii lor au intrat virtual în direct în platoul emisiunii Vorbește Lumea.

Ce familie frumoasă are Wilmark! Cum vor sărbători Crăciunul coregraful, soția lui și fiii lor?

Întrebați de Cove dacă Moș Nicolae a fost generos anul acesta, unul dintre fiii perechii a răspuns: „A venit, a venit. A fost mediu”. „Mediu?? Ai primit un bax de dulciurile tale preferate. 36 de bucăți. Mediu?? Trebuia un camion, o ce?”, a completat Ioana.

„O parte [din casă am împodobit]. Doar bradul am reușit să-l facem. Mai avem de decorat. Încă nu am scos toate cutiile pentru că, sincer, n-am avut chef să le scot fiindcă sunt multe.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

Dar săptămâna asta vom termina cu amenajatul. Dacă vreți să vedeți cum arată totul amenajat, vă invităm de Crăciun la noi”, a mai spus Ioana.

Întrebați ce vor găti de sărbători, Ioana a completat: „Ce se gătește de obicei. Mama deja a tăiat porcul. Carnea o avem în frigider. O să facă tot ea tobă, cârnați.

Eu voi face sarmale și salată de boeuf. Asta vrea domnul columbian. Asta-i place foarte mult, salata de boeuf. Pomana porcului. Mâncare românească”.

În prezent, coregraful încă predă, însă online sau în mai multe grupe, pentru ca dansatorii să nu se întâlnească. Vara aceasta, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, Wilmark, soția și fiii lui s-au mutat pe litoral, unde el a putut susține lecții de dans.

Cum a cerut-o Wilmark pe soția lui în căsătorie?

„A încercat de două ori, dar nu eram pregătiți. Prima oară i-am zis pur și simplu «Nu!»”, a spus Ioana.

Wilmark a întrerupt-o: „Iar a doua oară m-a făcut de râs. Ioana se gândea că relația noastră nu are rost și că se va întoarce în Franța.

Eram într-un restaurant din centrul Bucureștiului, i-am spus că ea trebuie să fie mama copiilor mei. M-am urcat pe masă și am întrebat-o: «Vrei să fii soția mea?».

Toată lumea se uita la noi, iar ea mi-a spus doar: «Dă-te jos de pe masă, mă faci de râs!»”.

Foto: Instagram

Citește și:

Iulia Albu a fost întrebată de un urmăritor dacă și-a mărit sânii. Cum a răspuns?

Bianca Drăgușanu este o mamă autoritară: „Singurul om pe care nu-l poate manipula sunt eu”

Valentina Pelinel a împlinit 40 de ani: „Vârsta nu reprezintă decât o cifră”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro