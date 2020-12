Recent, în mediul online, în secțiunea de comentarii a două fotografii în care poartă un sacou roșu, Iulia Albu a fost întrebată de un urmăritor dacă „și-a pus silicoane”.

„Îți poate lua o viață să înveți să zâmbești. Eu sunt exemplul viu. Luați-vă alte modele. Unele lucruri pot fi simple.

Fotografiile sunt făcute de Raluca Malnaşi cu 3 minute înainte de emisie. Chimia este un lucru rar. O ai sau nu o ai”, a scris Iulia în descrierea imaginilor.

Iulia Albu a fost întrebată de un urmăritor dacă și-a mărit sânii. Cum a răspuns?

„Ți-ai pus silicoane? Nu aveai sâni înainte”, i-a scris. „Dacă chiar ți-ai pus, îți stă minunat cu sâni”, a completat într-un alt comentariu.

„Nu. Sunt aceiași sâni”, i-a răspuns fashion editorul. „Nu am silicoane, nu am operații estetice, și-mi iubesc nasul acvilin. Am avut însă o intervenție de liposucție la nivelul gleznelor”, mai declara Iulia în trecut.

„Mi-am dorit, mi-am făcut-o și asta e! Mi-am făcut o intervenție de body sculpting la nivelul gleznelor”, mai spunea. „Da, am avut niște glezne mai groase. Este ridicol, știu, mai ales având în vedere restul siluetei mele filiforme.

Ce să spun?! O femeie puternică trebuie susținută de niște glezne pe măsură. Însă cu problemele medicale chiar nu am putut trăi. Așa încât DA! Mi-am făcut lipo-sculptură, deși NU ERAM GRASĂ!

O procedură pe care o recomand oricui are, cu adevărat, nevoie de ea. (…) Pentru că astăzi vorbim sincer și corect despre ce înseamnă asumare.

Pentru cine nu are timp, pentru cele dintre voi care muncesc foarte mult și își doresc să își construiască o carieră, pe lângă creme de îngrijire, specifice, recomand radiofrecvența.

Nu cred că aș putea să vă spun în cuvinte ce a făcut pentru mine acest tratament! Dar vă pot spune că această terapie vă va scuti mult timp de botox sau fillere”, a mai spus atunci.

Foto: Instagram

