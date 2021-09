Cristina Cioran (43 de ani) a născut prin cezariană o fetiță, Ema, pe 18 iulie 2021. Nașterea a fost prematură, la 29 de săptămâni de sarcină. Prezentatoarea TV a fost externată la câteva zile după, însă fiica ei a rămas la incubator, sub supravegherea medicilor, timp de 6 săptămâni.

Cristina Cioran, despre nașterea prematură și noua etapă din viața ei: „Planurile se pot demola într-o secundă”

Invitată în emisiunea Vorbește Lumea, Cristina a vorbit despre nașterea prematură, dar și despre această nouă etapă din viața ei. „Mama ne ajută. Nu locuiește cu noi, vine la noi, o mai duc eu pe Ema acolo, sunt foarte fericită că o am pe mama care să mă ajute. Știu că ea e importantă pentru fetița mea și că fetița mea este foarte importantă pentru ea”, a povestit.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 12)

„Medicii sunt profesioniști și niciodată n-o să te mintă. Tot ce se poate întâmpla nasol, și se pot întâmpla foarte multe lucruri neplăcute, ei trebuie să ți le spună. În spital n-o să-ți spună nimeni: «Stai liniștită, o să fie perfect!», pentru că nu este profesionist.

Atunci trăiești cu teama aia, iar pe mine m-au ajutat mesajele oamenilor, mesajele femeilor. Eu nu am știut că se nasc atât de mulți copii prematur. N-am știut că unul din opt copii se naște prematur, nu am știu că există această rată de succes, care este de 90 și ceva la sută. Pentru mine a fost un șoc”, a mai spus.

„Nu m-am gândit că mi se va întâmpla și nici nu am citit. Am vorbit cu prietenele mele care născuseră și m-au sfătuit să nu citesc, pentru că îmi pot face rău. Și n-am citit nimic. Nu am știut nici ce spitale de gravide sunt”, a completat.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Când își va boteza Cristina Cioran fiica și cine vor fi nașii micuței

Cristina Cioran, adevărul despre despărțirea de Traian Văduva

Dima Trofim a devenit tată pentru prima oară. „Iubita mea este o adevărată eroină”

Oana Radu și Cătălin Dobrescu au aniversat un an de căsnicie. Ce spune cuplul despre copii

„Nu mi-am reproșat nimic (n.red. din timpul sarcinii). Eu am născut pe 18 și pe 19 urma să intru în concediu medical. Totul era perfect. Planurile se pot demola într-o secundă. E foarte frumoasă perioada asta. E adevărat că perioada sarcinii mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult să fiu gravidă, mi s-a părut extraordinar, recomand! Aș mai face, dar nu se poate. Dar perioada asta, noua etapă, este extraordinară”, a încheiat.

„Nu aș fi crezut că poate fi atât de drăguț să ai grijă de un bebeluș. (…) Îmi place foarte mult. (…) Încerc să nu mă las cuprinsă de stări negative sau dubioase. Pe zi ce trece mi se pare că mai crește puțin, că se mai bucălează puțin”, a mai spus Cristina pe Instagram.

„Mă trezesc, într-adevăr, din trei în trei ore, trei, patru ore, dar nu mă deranjează. Eu adorm foarte repede, deci pot să mă odihnesc. Nu e același somn, e mai cu griji, sunt foarte atentă la tot ce se întâmplă. În rest, e wow. O cântăresc în fiecare zi, o spăl seara, cam asta…”, a încheiat.

După venirea Emei pe lume, Cristina a spus ce i-a declanșat nașterea prematură. „Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen. Poate că a fost mai bine așa”, a povestit.

„Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut”, a mai spus Cristina Cioran după naștere, tot în emisiunea Vorbește Lumea.

Prezentatoarea de televiziune și iubitul ei, Alexandru Dobrescu, și-au confirmat relația la finalul anului trecut. Cei doi formează un cuplu de un an. Alexandru mai are un fiu în vârstă de 5 ani.

Foto: Instagram