Cine este ispita Cătălin Brînză de la „Insula Iubirii” 2025. Fostul model s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație

Insula Iubirii 2025 a adus în prim-plan personaje carismatice, povești intense și momente care au ținut publicul cu sufletul la gură. Printre cele mai discutate apariții masculine se numără Cătălin Brînză, o ispită care a reușit să provoace tensiuni reale în cuplurile participante. Dar cine este cu adevărat Cătălin Brînză și ce l-a adus în mijlocul acestui experiment social?

Cine este ispita Cătălin Brînză de la „Insula Iubirii” 2025

Cătălin Brînză are 36 de ani, s-a născut în Brașov și locuiește în prezent în Londra, unde este retail director pentru un brand românesc de haine de succes. Cu un trecut plin de experiențe diverse — de la modeling și dans de stradă, până la participarea la competiții internaționale — Cătălin a intrat în show-ul de la Antena 1 cu intenția clară de a testa limitele emoționale ale concurentelor.

„Știu să creez tensiune, dar fără să forțez. Când apar, rămâne liniște, dar și curiozitate” – a declarat tânărul, conform a1.ro.

Ce spune Cătălin Brînză despre experiența „Insula Iubirii”

Pentru Cătălin Brînză, participarea la „Insula Iubirii” nu a fost doar un joc de seducție, ci o provocare personală și emoțională. Cătălin a subliniat că nu a jucat un rol, ci a fost autentic în fiecare interacțiune:



„«Insula Iubirii» este o experiență extraordinară. Cum am spus-o și o și repet: nu se poate exprima prin cuvinte! Trebuie să fii acolo, trebuie să fii prezent, să simți magia acestui reality show, vibe-ul și să te conectezi foarte mult cu insula. Este de nedescris! Cea mai frumoasă experiență din viața mea.

Eu am ajuns acolo să mă redescopăr pe mine, să mă deconectez de la viața mea profesională, privată… Eram super prins în tot ceea ce făceam. Sunt și acum, dar m-am întors cu un vibe mult mai mișto, cu o energie mult mai bună și cu zâmbetul pe buze”, a spus Cătălin Brînză, pentru Libertatea.

Episodul care a zguduit cuplul Maria și Marius

Unul dintre cele mai controversate momente din sezonul 9 a fost apropierea dintre Cătălin și Maria Avram, care a dus la destrămarea relației dintre Maria și Marius. Într-un episod tensionat, Maria a cedat farmecului lui Cătălin, iar Marius a fost nevoit să privească cum încrederea se destramă în fața camerelor.

Citeşte şi: Andrei Lemnaru s-a răzbunat pe Ella Vișan, după ce ea l-a înșelat cu Teo Costache, la „Insula iubirii”. Totul s-a petrecut în fața camerelor de filmat

Citeşte şi: Ella și Teo s-au lăsat purtați de val la Insula Iubirii 2025. Au întreținut relații intime fără să țină cont de camere

Citeşte şi: Teo de la Insula Iubirii, prima reacție după ce s-au difuzat imaginile cu el și Ella din baie: „Aviz tuturor!”

Citeşte şi: Cum arăta Ella Vișan de la Insula Iubirii în urmă cu mai mulți ani. Transformarea prin care a trecut este spectaculoasă

Această interacțiune a fost intens dezbătută de fani, iar momentul în care Maria și Marius au decis să meargă pe drumuri separate a devenit viral pe rețelele sociale.

S-a despărțit de iubita lui după 20 de ani de relație

Înainte de a deveni ispită, Cătălin a trecut printr-un moment definitoriu: sfârșitul unei relații de aproape două decenii. Această despărțire l-a determinat să se redescopere și să accepte provocarea Insulei Iubirii ca o formă de explorare personală.

„După ce am încheiat o relație de 20 de ani, am simțit că e momentul să mă regăsesc. Insula a fost exact ce aveam nevoie” — Cătălin Brînză

Foto –

Urmărește-ne pe Google News