Ce se va întâmpla cu fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei după divorț. La cine rămâne Isabela

Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au pus oficial capăt căsniciei de șapte ani. Cei doi au semnat actele de divorț, iar acum au vorbit pentru prima dată despre ce se va întâmpla cu fiica lor, Isabela.

Oana și Marius au postat pe rețelele sociale un clip video în care au explicat ce se va întâmpla cu custodia fetiței.

„Nu mai suntem soț și soție. De ieri (n.r – 15 februarie) am semnat actele de divorț la notar. Amiabil, pentru că așa ni se pare normal să se încheie o căsnicie. Pe lângă actele de divorț, am senat la notar și actele privind custodia Isabelei, care va fi una comună. Vom avea amândoi grijă de ea. Domiciliu ei va fi aici, la ea acasă (n.r. – în casa Oanei Roman), pentru că asta e casa în care a crescut. Noi am analizat situația, dicuțiile au fost cu suișuri și coborâșuri, dar noi am decis ca Isa să aibă un mediu liniștit în care să crească, iar pentru acest lucru, în primul rând noi doi trebuia să ajungem la o înțelegere frumoasă și am reușit acest lucru. Noi doi rămânem, în primul rând, părinți pentru Isabela, iar în al doilea rând, prieteni, chiar dacă mariajul nu a mai mers. Rămânem apropiați să o creștem frumos pe Isabela. În plus, am reușit să ajungem la o înțelegere pentru a continua colaborarea profesională. Nu există o dușmănie între noi și nici intenția de a ne întoarce unul altuia spatele. Isabela va crește alături de noi, va sta și la mine, va sta și la tatăl ei. Ne veți mai vedea împreună la diverse evenimente și întâmplări din viața ei. Important este să nu credeți că dacă ne mai vedeți vreodată împreună ne-am împăcat. De aceea am vrut să aflați de la noi că după șapte ani și o lună am încheiat relația frumos, amiabil, civilizat, decent. Avem multe lucruri de făcut pentru Isabela”, au spus cei doi, pe Instagram.

Foto – Facebook

