Oana Roman, postare neașteptată de Valentine’s Day: „My Valentine, my love!”

Despărțirea dintre Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) anunțată la sfârșitul anului 2020 s-a concretizat recent, în mod oficial, în fața notarului.

La începutul lunii februarie, Oana Roman anunța, în emisiunea “Xtra Night Show” că a depus actele de divorț și că între ea și tatăl fetiței lor, Isa (6 ani) nu mai există niciocale de împăcare: „Am depus actele și în momentul ăsta avem o relație extraordinar de ok. Nu știu (n.r. – dacă ne vom împăca). Avem o relație foarte ok. Vine și mă ajută când e nevoie.”

Potrivit imaginilor surprinse de paparazzi Spynews, Oana și Marius s-au prezentat luni, 15 februarie, la notar pentru semnarea actelor de divorț.

Oana Roman s-a întors, de curând, dintr-o vacanță în Egipt, unde a stat câteva zile cu fata ei. Pentru că duminică a fost Valentine’s Day și pe rețelele de socializare, iar vedetele au postat mesaje și declarații romantice pentru jumătățile lor, Oana Roman a decis să facă și ea o postarre tematică. Oana s-a fotografiat împreună cu Isa și a scris în dreptul fotografiei următorul mesaj: “She is my Valentine. My love. Isabela mea! Happy Valentine’s Day”.

