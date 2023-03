Ce afaceri secrete au vedetele. Mai multe staruri s-au îmbogățit din antreprenoriat

Cele mai cunoscute personaje din showbiz-ul internațional au, de multe ori, afaceri la vedere, în care își sprijină brandul pe numele propriu. Pe de altă parte, multe staruri au preferat să-și țină business-ul în umbră, dar să facă o mulțime de bani. Astfel, personalități precum Oprah, Jessica Alba sau Robert de Niro au strâns averi de milioane de dolari, dar puțini știu care sunt afacerile secrete ale vedetelor.

Faima nu ține o veșnicie, iar vedetele cunoscute în întreaga lume o știu foarte bine. Ca urmare, multe dintre celebritățile de peste hotare au investit banii strânși din cariera de succes și au decis să-și facă afaceri. Pentru a nu amesteca brandul personal cu business-ul, au decis să le țină secrete, dar adevărul a ieșit la iveală. Iată care sunt afacerile secrete ale vedetelor:

Ce afaceri au vedetele și ce averi și-au strâns

Jessica Alba

În anul 2012, Jessica Alba a lansat The Honest Company, o firmă care furnizează obiecte de uz casnic sigure pentru familiile care au copii mici. La doar patru ani după aceea, afacerea a înregistrat venituri de peste 250 de milioane de dolari. Afacerea vedetei a mers excelent, până în 2021, când a ieșit de la bursă. Cu toate acestea, starul din „Fantastic Four” are, în prezent, o avere netă estimată la 100 de milioane dolari.

Afacerea vedetei Cindy Crawford

Supermodelul este co-fondatoare a liniei de îngrijire a pielii anti-îmbătrânire Meaningful Beauty. De asemenea, vedeta are o afacere cu produse pentru casă, Cindy Crawford Home, care îi aduce venituri anuale de mai bine de 250 de milioane de dolari, potrivit Forbes. Prin firmele sale, starul a strâns o avere netă de 400 de milioane de dolari.

Robert de Niro

În anul 1994, actorul a colaborat cu bucătarul Nobu Matsuhisa pentru a deschide restaurantul japonez Nobu. Afacerea a evoluat rapid, având, în prezent, 40 de locații și 16 hoteluri Nobu. Afacerea vedetei s-a transformat în Nobu Hospitality și promite să obțină miliardul de dolari în curând, potrivit The Fortune.

Vedeta deține acțiuni la mai multe restaurante, inclusiv Green Inn din New York din Tribeca Grill. Mai mult de atât, starul de la Hollywood este co-fondator al Tribeca Enterprises din 2003. Din această afacere, câștigă anual mai bine de 17,3 milioane de dolari, conform Crunchbase. Prin toate cele menționate, Robert de Niro ajunge la o avere netă de 500 de milioane de dolari.

Afacerile secrete ale vedetelor Jay Z, Serena Williams, Oprah Winfrey

Jay Z

Prin portofoliul său diversificat, artistul a ajuns unul dintre cei mai de succes antreprenori. Cântărețul a fondat, încă din 2008, Roc Națion, companie de divertisment care îi aduce venituri considerabile. Mai mult de atât, în 2015, a cumpărat platforma de streaming Tidal cu suma de 56 de milioane de dolari. La doar doi ani după aceea, a ajuns să coste mai bine de 600 de milioane de dolari.

Afacerile l-au făcut pe Jay Z sî ajungă primul artist hip-hop devenit miliardar. Averea sa netă, potrivit Forbes, este de 2,1 miliarde de dolari în 2023.

Serena Williams

Cunoscută de români ca adversara Simonei Halep, tenismena a fondat firma de capital de risc Serena Ventures, în 2014, pentru a oferi finanțare celor care vor să-și facă o afacere. În prezent, afacerea vedetei are un capital de piață de 12 miliarde de dolari. Mai mult de atât, sportiva este fondatorul liniei de îmbrăcăminte Serena, dar puțini știu acest detaliu. Prin antreprenoriat, a ajuns la o avere de 250 de milioane de dolari, potrivit Yahoo Finance.

Oprah Winfrey

După mai bine de 25 de ani ca prezentatoare de talk-show-uri, Oprah Winfrey și-a lansat propriul canal de televiziune, OWN, în anul 2011. Din acest business, deține 25,5% care înseamnă, potrivit Forbes, 65 de milioane de dolari. Mai mult decât atât, vedeta deține și 7% din Weight Watchers, dat acest detaliu este ținut secret. Bonus: are și propria revistă, The Oprah Magazine. Asfel, a ajuns la o avere netă de 2,5 miliarde de dolari.

