8 vedete din România care au intrat în lumea afacerilor. De la magazine online cu haine și bijuterii, la restaurante și domeniul imobiliar

Mai multe vedete din România au decis să se implice și în alte proiecte, pe lângă cele din lumea de divertisment. Astfel, nume mari precum Andreea Raicu, Dana Rogoz sau Florin Ristei s-au asigurat că își urmeză visul de a intra în antreprenoriat și s-au lansat în afaceri.

Ceainării, linii vestimentare, colecții de bijuterii. Toate se regăsesc pe lista vedetelor care au decis să se implice și în alte proiecte, pe lângă cele care i-au consacrat.

Vedete din România care au intrat în lumea afacerilor

Nu mică este lista vedetelor autohtone care au încercat, de-a lungul timpului, să își deschidă și câte o afacere. Deși mulți au renunțat, în cele din urmă la afacerile lor, sunt totuși câteva celebrități care au cunoscut succesul și în lumea antreprenoriatului.

Dana Rogoz are un magazin online

Nu multe persoane știu că Dana Rogoz nu este doar o actriță de succes, ci și o femeie de afaceri căreia îi merge foarte bine.

Dana și-a deschis un magazin online de genți, tricouri, accesorii și parfumuri. Prețurile produselor de pe site-ul actriței, Moon by Dana Rogoz pornesc de la 30 de lei și ajung la 350 de lei.

Parfumul „Moon”, singurul care se regăsește în magazinul online al actriței, a fost creat chiar de Dana Rogoz.

De curând, actrița a dezvăluit că are o pasiune și pentru designul de interior și că, dacă ar avea timp, s-ar dedica și acesteia.

Florin Ristei și-a deschis un restaurant

Pe timpul pandemiei de Covid-19, artiștii s-au confruntat cu o situație mai dificilă, fiind interzise evenimentele. De aceea, o parte dintre aceștia au fost nevoiți să găsească alte surse de venit. Astfel, Florin Ristei și-a deschis, împreună cu câțiva prieteni, un restaurant, intrând și el, astfel, în lumea afacerilor.

„Sunt acționar de restaurant. Am a treia parte. E mișto! Eu am vrut de mult… Am doi prieteni. Mi-au propus să facem asta. Nu se cântă acolo. E la ultimul etaj al magazinului București. E chiar la bulevard. Se vede și Casa Poporului, Intercontinental. L-am deschis fix în pandemie, în martie 2021. Noi ne apucasem de el înainte de pandemie și ne-a prins cu el terminat. Am zis măcar un pic… dacă nu se permitea și noaptea. Am zis să înțeleagă lumea că acolo se și mănâncă”, a povestit Florin Ristei în podcastul lui Radu Țibulcă.

„La început am făcut o poveste, un concept… n-am mers, evident. „Cartofi prăjiți aveți? Aaa, bine! Plec!”. Am încercat ceva mai sofisticat, altfel. Nu a mers o perioadă, am schimbat și am ajuns la un numitor comun cu mâncarea și oamenii. De când s-a dat drumul la pandemie… este măcel! Am băgat acum ca la 3 să plece toată lumea. La 3 se aprinde lumina, se oprește muzica. Poți să mai stai să îți termini băutura cu muzică mai încet. (…) Eu zic că de la 22 la 3 este de ajuns”, a mai spus artistul.

Andreea Raicu, printre vedetele din România care au intrat în lumea afacerilor

Andreea Raicu a renunțat de mult la televiziune și s-a dedicat altor pasiuni. Fosta prezentatoare de televiziune a intrat în lumea afacerilor cu articole vestimentare, dar ține și cursuri de dezvoltare personală. Pentru a stabili o diferență între cele două afaceri, Andreea Raicu și-a lansat un brand de haine. Pe lângă magazinul online, aceasta și-a deschis anul trecut și un magazin fizic, unde oamenii să poată interacționa.

„Am avut curajul să deschid un magazin fizic pentru că foarte multă lume a cerut-o și, doi la mână, într-o eră a online-ului, oamenii ajung să se deconecteze foarte tare unii de la alții și am creat un spațiu în care vreau să creez conexiune”, a declarat Andreea Raicu pentru Ego.ro.

Denisa Tănase are o afacere cu parfumuri

Denisa Tănase a lăsat de mult în spate muzica și s-a dedicat complet afacerii sale cu parfumuri. Ajutată de soțul ei, artista a cunoscut rapid succesul și a câștigat sute de mii de euro.

„În primele 8 luni nu am avut niciun angajat. Lucram din mansarda firmei lui Mircea. Mi-a făcut și mie o măsuță, iar de acolo livram colete”, a povestit Denisa Tănase în podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”.

În anul 2021, fosta componentă a trupei „Bambi” avea peste 40 de parfumerii deschise în Europa și unul la Cannes.

Denia a mărturisit că a beneficiat de tot ajutorul și susținerea familiei sale atunci când s-a lansat în afaceri.

Călin Goia, în lumea afacerilor: Artistul are o ceainărie

Călin Goia, împreună cu colegul său din trupa Voltaj, chitaristul Gabi Constantin, au deschis o ceainărie, în anul 2014. „Camera din față” este situată în Piața Amzei din București și are peste 120 de sortimente de ceaiuri.

„Eu și asociații mei am pornit cu niște magazine de ceai și cafea. Mai târziu a mai apărut o nevoie. Eram niște prieteni buni care și-au pus problema la un moment dat dacă nu ar fi mișto să avem un loc al nostru, unde să ne întâlnim, unde să vină prieteni ai noștri, pe care să-l facem după gustul nostru. În urma unei discuții în care povesteam amintiri din copilărie, despre cum era la bunici, unde exista o cameră a musafirilor, care era în față, unde ne primeam prietenii și musafirii, ne-a plăcut ideea, să ne facem un loc unde să ne vină prietenii, unde să fie totul aranjat și pe care să-l numim chiar așa, ”Camera din față””, a afirmat Călin Goia, citat de Money.ro.

În paralel, Călin conduce și propria școală de viitoare talente, Voltaj Academy.

Cătălina Grama (Jojo) deține un magazin online de bijuterii

Jojo, pe numele ei adevărat Cătălina Grama, este o actriță de succes, însă s-a lansat și în lumea afacerilor. Actrița și-a deschis un magazin online de bijuterii. Soția lui Paul Ipate a lansat brandul Gramaldy și are colecții din aur cu pietre prețioase și semiprețioase.

Afacerea Cătălinei Grama s-a extins, în timp la genți și încălțăminte.

„Pasiunea mea pentru bijuterii a existat încă de când eram copil. Întotdeau­na mi-a plăcut să le port, să le primesc, să le cercetez. Cea mai mare pasiune a mea sunt gemele şi pietrele semipreţioase. Le-am des­coperit în timpul unei vizite la muzeul Antipa, când aveam vreo 7-8 ani. Nu am mai ieşit de acolo. Cu greu m-au convins ai mei să mer­gem să vedem şi altceva”, a povestit Jojo pentru Ok Magazine.

Dorian Popa

Dorian Popa este cântăreț, vlogger, actor și dezvoltator imobiliar. Artistul a construit mai multe case în Domnești, dar și o șaormerie în București.

„Casele le construiesc din bănuţii mei pe care îi strâng şi îi agonisesc, pentru a nu-i lăsa în bancă pentru că ştiu că nu este una dintre cele mai bune opţiuni business şi la vânzări o să dau drumul abia când ne vom apropia de final. Deocamdată suntem în stadiul de închis casele la roşu, urmează să punem acoperişul şi termopanele la toate casele, ca să ne ferim de intemperiile vremii şi să ne putem apuca de lucrat la interior. O căsuţă ar trebui să iasă undeva la 140.000-150.000 de euro”, a declarat Dorian Popa, potrivit Spynews.

De curând, Dorian Popa a investit și într-un parc fotovoltaic.

„Oficial îmi cumpăr prima bucățică de parc fotovoltaic. N-am ezitat, m-am gândit un pic, am pus pe foaie, am calculat și mi se pare o afacere în care merită să mă implic”, a afirmat Dorian Popa într-unul din vlogurile sale.

Adela Popescu și Radu Vâlcan

Din anul 2016, Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, dețin o firmă numită Takamaka ce are ca obiect principal activități ale agențiilor de publicitate.

Potrivit Fanatik, în anul 2021 firma celor doi a obținut un profit de aproape 190.000 de euro, cu 44% mai mult decât în anul 2020.

Firma le-a adus Adelei Popescu și lui Radu Vâlcan, până acum, o sumă de aproape 3,5 milioane de lei, adică în jur de 700.000 de euro.

Sură foto: Facebook