În 38 de ani de carieră, supermodelul Cindy Crawford (56 de ani) a defilat pentru branduri celebre precum Chanel, Versace, Dolce & Gabbana, Christian Dior, Calvin Klein, Ralph Lauren și Valentino, printre multe altele, simultan bifând numeroase apariții atât pe copertele, cât și în interiorul revistelor Vogue, W Magazine, People, Harper’s Bazaar, Elle și Allure.

Dietă de supermodel. Cum se menține Cindy Crawford în formă la 56 de ani

La cei 56 de ani ai săi, Crawford se mândrește cu o siluetă suplă și tonifiată, rezultatul unei vieți active și al unei alimentații echilibrate. În trecut, Cindy a dezvăluit în ce constă regimul ei alimentar.

„Nu mănânc prostii, nu consum alimente împachetate. Este foarte important să începi ziua bine. Este foarte ușor să controlezi ce mănânci la micul dejun, în mare parte, dacă ești acasă. Dacă fundația e bună, restul se așază bine de la sine. Eu încep cu un shake proteic, pentru că e rapid și-mi dă energie”, mărturisea în 2015, pentru Elle.

„La prânz mănânc o salată, uneori cu pui, alteori fără. La cină mâncăm sushi sau, dacă suntem acasă, încerc să fac chiftele din carne de curcan cu paste, salată și legume. În fiecare seară, după cină, am nevoie de un cub de ciocolată neagră. În caz contrar, pot mânca sute de alte lucruri, dar fără să mă simt satisfăcută. Încerc să fiu atentă (n.red.: la ce mănâncă) 80% din timp”, mai spunea în trecut, pentru Into The Gloss.

„Antrenamentul ideal pentru mine constă în 20 de minute de cardio, apoi exerciții cu greutăți. Încerc să fac 20 de minute de cardio de cel puțin trei ori pe săptămână. Uneori, cele 20 de minute sunt de sărit pe trambulină, alergare pe bandă, exerciții pe bicicleta eliptică sau alergare în aer liber”, declara în noiembrie 2017, pentru The Cut.

„Apoi fac 30 de minute, o oră, de fandări, genuflexiuni, exerciții clasice, cu greutăți, lucruri pe care le-am învățat acum 30 de ani. O dată pe săptămână încerc să fac o drumeție cu o prietenă, să combin socializarea cu activitatea fizică. E cea mai bună formă de multitasking”, a completat.

Din anul 1998, Cindy este căsătorită cu omul de afaceri Rande Gerber (60 de ani), alături de care are doi copii, un fiu și o fiică, Presley Walker (23 de ani) și Kaia Jordan (20 de ani). Între anii 1991 și 1995, supermodelul a mai fost căsătorit cu actorul Richard Gere (72 de ani).

