Cardi B este însărcinată cu al doilea copil. Primele imagini cu burtica

Artista Cardi B (28 de ani) și soțul ei, rapperul Offset (28 de ani), urmează să devină din nou părinți. Cuplul are împreună o fiică, Kulture Kiari, care va împlini 3 ani pe 10 iulie 2021. Rapperul mai are alți trei copii, Jordan (11 ani), Kody (6 ani) și Kalea (5 ani).

Cardi B a dezvăluit că este însărcinată pe scena premiilor BET (Black Entertainment TV), în timpul reprezentației sale alături de solistul Migos. Rapperița a pășit pe scenă într-o salopetă mulată, accesorizată cu o mulțime cristale și cu un decupaj transparent care i-a lăsat sarcina la vedere.

Ulterior, Cardi a confirmat sarcina pe Instagram. În dreptul fotografiei, rapperița a scris doar „#2” și l-a etichetat pe partenerul ei de viață. În cadrul galei, Cardi a fost onorată cu două premii, cel mai bun videoclip și cea mai bună colaborare, pentru piesa WAP, la care a colaborat cu rapperița Megan Thee Stallion.

Gala BET, care celebrează reușitele artiștilor de culoare din Statele Unite ale Americii, a avut tema „Anul Femeii de Culoare”. Primele fotografii cu sarcina lui Cardi le găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Nu este un secret pentru fanii artistei că, în ultimii ani, perechea a întâmpinat dificultăți. La doar cinci luni de la venirea pe lume a fiicei lor, Cardi confirma public prima separare de soțul ei.

După ce rapperul și-a mărturisit infidelitatea și i-a cerut public iertare și o a doua șansă, perechea a încercat să își rezolve problemele. Ulterior, pe 14 septembrie 2020, Cardi a depus actele de divorț, o lună mai târziu anunțând că ea și rapperul s-au împăcat.

În mediul online, Cardi s-a descris drept „nebună”, adăugând că o zi este fericită, iar în următoarea nu vrea să mai audă de partenerul ei. Cu toate acestea, Cardi a admis că-i ducea dorul.

„Este greu să nu vorbești cu cel mai bun prieten al tău. Înțelegeți ce zic? Este foarte greu să nu vorbești cu cel mai bun prieten”, a mai spus. A continuat: „Suntem doi tineri care s-au căsătorit prea repede. Asta suntem. Nu suntem diferiți de alte relații disfuncționale”.

Totodată, artista le-a răspuns celor care au acuzat-o că s-ar fi împăcat cu artistul pentru că acesta i-a oferit cadou de ziua sa o mașină marca Rolls Royce. „Îmi plac lucrurile materiale. Ce vreți să mai fac?”, a spus.

După depunerea actelor de divorț în septembrie 2020, Cardi își justifica astfel decizia: „Motivul divorțului nu are legătură cu trecutul. Nu are treabă cu înșelatul. Pur și simplu am obosit să mă mai cert. M-am săturat să nu fim pe aceeași lungime de undă”.

