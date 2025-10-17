Brigitte Bardot, internată în spital de 3 săptămâni. Actrița, supusă unei intervenții chirurgicale

Brigitte Bardot (91 ani) se află internată într-un spital privat din Toulon de trei săptămâni, din cauza unei „boli grave”, potrivit presei din Franța. Celebra actriță ar fi fost supusă și unei intervenții chirurgicale.

Brigitte Bardot, internată în spital

Brigitte Bardot, în vârstă de 91 de ani, a părăsit orașul său natal, Saint-Tropez (Var), pentru a fi spitalizată la Toulon. Potrivit publicației Var-Matin, actrița franceză și apărătoarea ferventă a drepturilor animalelor se află într-un centru privat de aproximativ douăzeci de zile. Aceasta ar fi fost supusă și unei intervenții chirurgicale din cauza unei boli grave.

Se așteaptă ca îndrăgita actriță să revină acasă în următoarele zile, însă medicii consideră că starea sa rămâne „îngrijorătoare”.

Brigitte Bardot este considerată un adevărat simbol al cinematografiei franceze. Aceasta are la activ 45 de filme și peste 70 de piese într-o carieră care a durat 21 de ani. Din 1973, Bardot s-a dedicat în întregime fundației sale pentru protecția animalelor.

Citește și: Ce mai face și cum arată acum Facundo Arana, la 26 ani de la încheierea telenovelei „Înger Sălbatic”

Citește și: Schimbare importantă la „Insula Iubirii”. CNA a intervenit după ce a primit numeroase plângeri

Actrița, despre pierderile suferite

În luna mai a anului trecut, Brigitte Bardot a recunoscut la BFMTV că uneori trăiește momente complicate legate de persoanele pe care le-a pierdut în ultimii ani.

„Știți, mă gândesc la multe lucruri… Am un fel de computer în cap. Uneori, mintea mea parcă ia o pauză pentru a lua puțin aer. Mă gândesc la oamenii pe care îi iubesc, la oamenii pe care i-am iubit și care nu mai sunt aici”, a afirmat actrița.

Citește și: Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile. Vedeta s-a fotografiat înainte și după

Citește și: Andreea Bălan a spus dacă își va schimba numele după nunta cu Victor Cornea. Când va avea loc evenimentul: „După Sala Palatului”

Născută și crescută în Paris, Bardot aspira să fie balerină, însă în anul 1952 viața o îndreaptă spre actorie. A atins nivelul de star internațional în 1957 odată cu rolul controversat din „Și Dumnezeu…a creat femeia”.

În urmă cu câteva câteva săptămâni, ea a lansat și cartea sa, BBcédaire, o carte care seamănă cu un jurnal de bord scris între 2020 și 2025.

Începând cu litera ‘A’, de la ‘abandon’, și până la litera ‘Z’, de la ‘zoo’, Brigitte Bardot, a redactat câteva rânduri, cu scrisul ei rotund, despre cuvintele alese chiar de ea și numele de locuri sau personalități pe care le-a cunoscut.

Ea își declară astfel dragostea pentru Jean-Paul Belmondo, „un tip formidabil, un actor genial, amuzant și curajos”, dar consideră că Alain Delon „purta în el ce e mai bun și ce e mai rău” și că Marcello Mastroianni era, deși „șarmant”, „un actor bun, dar fără geniu și fără o personalitate cu adevărat memorabilă”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Brigitte Bardot

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News