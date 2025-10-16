Ce mai face și cum arată acum Facundo Arana, la 26 ani de la încheierea telenovelei „Înger Sălbatic”

După încheierea filmărilor pentru telenovela „Înger Sălbatic”, în urmă cu 26 de ani, Facundo Arana și-a redefinit viața dincolo de rolul său iconic. Actorul, cunoscut pentru farmecul și prezența sa intensă pe micile ecrane, apare astăzi mai matur, dar la fel de pasionat de artă, familie și provocări personale.

Ce face și cum arată Facundo Arana, la 26 de ani de la telenovela „Înger Sălbatic”

Facundo Arana, acum în vârstă de 53 de ani, a cunoscut succesul odată cu rolul obținut în telenovela „Înger Sălbatic”, unde a jucat alături de Natalia Oreiro.

Au urmat alte roluri în telenovele, precum și în filme, iar în anul 2018 și-a lansat cariera muzicală și primul album cu ritmuri de jazz și blues.

În anul 2012, celebrul actor a încercat să urce pe Everest, dar din cauza unei probleme respiratorii, a fost evacuat de urgență, în timpul ascensiunii. A reușit să își împlinească visul patru ani mai târziu.

Ultimii ani l-au văzut pe Facundo Arana dedicându-și viața cauzelor sociale, lucrând îndeaproape chiar și cu UNICEF. A călătorit în părți izolate ale Argentinei și a filmat câteva documentare pentru a promova donarea de sânge.

În același timp s-a ocupat și de cariera lui în televiziune. Astfel, în martie 2024, acesta a devenit jurat la „Let’s Dance”, o emisiune slovacă de dans.

Actorul este însurat și are trei copii

Pe plan personal, lucrurile au mers foarte bine pentru Facundo Arana. Actorul s-a însurat în anul 2012 cu modelul Maria Susini, cu care are în prezent trei copii. Relația lor a început în 2007, însă actorul a dus-o la altar cinci ani mai târziu, pe când el avea 40 de ani.

Fiica cea mare a cuplului, India, a venit pe lume în anul 2008, iar un an mai târziu, s-au născut gemenii Yaco și Leon Moro.

Familia lui Facundo Arana locuiește într-o casă din mediul rural, cu mult spațiu verde, o grădină imensă și animale de companie, în timp ce copiii sunt educați acasă.

Facundo Arana și Maria Susini au afirmat, la un moment, în presa din Argentina, că și-au înscris copiii la activități artistice și sportive.

Familia Arana-Susini este cunoscută pentru stilul lor de viață discret și pentru faptul că își protejează viața privată, evitând expunerea publică excesivă a copiilor lor. Totuși, din când în când, apar în imagini sau interviuri care reflectă valorile lor familiale, cum ar fi educația acasă și apropierea de natură.

Facundo Arana și lupta cu cancerul

Facundo Arana a avut și câteva probleme de sănătate, de-a lungul timpului. Pe când avea doar 17 ani, viața l-a pus la grea încercare. Medicii l-au diagnosticat cu Linfomul Hodgkin, o formă rară de cancer care afectează sistemul limfatic. A urmat un tratament intensiv de chimioterapie și radioterapie timp de 11 luni, urmat de 5 ani de monitorizare medicală. După această perioadă, a fost declarat complet vindecat.

După ce a înfruntat boala la 17 ani, Facundo a ales să poarte părul lung ca un simbol al libertății și al dorinței de a trăi viața fără constrângeri sociale.

Anul trecut, actorul a anunțat public că a fost diagnosticat cu carcinom cutanat în stadiu incipient, o formă de cancer de piele. A subliniat importanța depistării precoce și a prevenției, menționând că tratamentul a fost simplu și eficient datorită diagnosticării timpurii.

În ciuda acestor provocări de sănătate, Facundo Arana a continuat să fie activ în viața publică și să promoveze mesaje de conștientizare despre sănătate și prevenție.

