Tom Cruise, în vârstă de 63 de ani, și Ana de Armas, de 37 de ani, s-au despărțit oficial după mai puțin de un an de relație romantică. Surse apropiate cuplului susțin că, deși s-au bucurat de timpul petrecut împreună, au ajuns la concluzia comună că scânteia romantică s-a stins și au decis să se despartă amiabil, rămânând totodată prieteni.

Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit

Potrivit publicației The Sun, cei doi au realizat recent că le este mai bine ca prieteni. O sursă apropiată a declarat:



„Tom și Ana s-au simțit bine împreună, dar timpul lor ca și cuplu a ajuns la final. Vor rămâne buni prieteni, dar nu mai formează un cuplu. Au realizat că nu va fi o relație de durată și că le este mai bine în calitate de prieteni.”

În ciuda despărțirii, Ana de Armas urmează în continuare să joace alături de Cruise în viitorul thriller supranatural intitulat Deeper, regizat de Doug Liman. Deși filmările au fost amânate, proiectul rămâne pe agendele amândurora. De asemenea, cei doi sunt așteptați să colaboreze la un alt film, cu titlul provizoriu Pressure.

Nu aveau nici măcar un an de relație

Relația lor a început în februarie și a atras rapid atenția, cei doi fiind surprinși luând cine romantice, participând la evenimente glamour și bucurându-se de escapade romantice. În iulie, au fost fotografiați ținându-se de mână în timpul unei escapade de weekend în Vermont, moment care a confirmat public relația.

Tom a fost discret în privința vieții sale amoroase de la despărțirea de Katie Holmes în 2012.

Anterior, Cruise a dus-o pe Ana la Madrid cu avionul său privat, în aprilie. În mai, cei doi au participat la petrecerea de 50 de ani a lui David Beckham în Notting Hill, părăsind evenimentul împreună, ceea ce a alimentat și mai mult speculațiile. În aceeași vară, au fost văzuți dansând la un concert Oasis pe Wembley și relaxându-se pe un iaht în largul coastelor Spaniei.

Un apropiat a declarat pentru Daily Mail în iulie:

„Tom a copleșit-o pe Ana cu cadouri încă de la început – este stilul lui, este atent. Pe măsură ce s-au cunoscut mai bine, și cadourile au devenit mai mari – bijuterii, brățări din aur, haine de designer… Probabil cel mai mare cadou a fost posibilitatea de a călători oriunde în lume, oricând.”

Relația lor, deși foarte discretă, părea afectuoasă și plină de momente frumoase. În luna mai, Ana a apărut la Good Morning America și a vorbit despre colaborarea „distractivă” cu Cruise, sugerând că ar putea urma mai multe proiecte comune.

Cu toate acestea, deși chimia romantică a dispărut, cei doi au gestionat despărțirea într-un mod matur și prietenos.

„Scânteia dintre ei s-a stins, dar încă le place compania celuilalt și au fost foarte maturi în privința despărțirii”, a spus sursa.

În ultima vreme, Ana a fost văzută în compania altor vedete de la Hollywood. Recent, a fost surprinsă ieșind dintr-o sală de sport din Santa Monica alături de Miles Teller, colegul lui Cruise din Top Gun: Maverick, deși au plecat în mașini separate.

La începutul lunii, Ana a pozat cu un bărbat misterios la Săptămâna Modei de la Paris și a fost văzută petrecând cu rapperul Bad Bunny în timpul unei vizite în Puerto Rico, în septembrie.

Ana de Armas, cunoscută pentru rolurile din Knives Out, Blade Runner 2049 și pentru interpretarea lui Marilyn Monroe în Blonde, a avut și alte relații celebre.

A fost căsătorită cu actorul spaniol Marc Clotet între 2011 și 2013 și a avut o relație cunoscută cu Ben Affleck în 2020.

Tom Cruise, la rândul său, are un istoric amoros bine cunoscut. A fost căsătorit cu Mimi Rogers, Nicole Kidman și Katie Holmes, cu care are o fiică, Suri.

