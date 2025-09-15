Bianca Dan și Marian Grozavu se căsătoresc. Când are loc nunta concurenților de la „Insula Iubirii” 2025

Bianca Dan și Marian Grozavu se căsătoresc, cei doi stabilind deja data marelui eveniment. Cei doi au devenit cunoscuți odată cu participarea la emisiunea „Insula Iubirii” 2025. Deși au plecat separat din emisiune, bărbatul a reușit să își recucerească iubita, iar acum este decis să o ducă la altar.

Bianca Dan și Marian Grozavu se pregătesc de nuntă

Bianca Dan și Marian Grozavu au format unul dintre cele mai controversate cupluri de la „Insula Iubirii” 2025. Cei doi au plecat separați din Thailanda, dar reveniți în țară, bărbatul a făcut tot posibilul pentru a o aduce din nou alături de el pe Bianca. Acum, cei doi au hotărât să treacă peste tot ce s-a întâmplat și să facă următorul pas în relația lor.

„Nunta o să fie la anul„, a transmis Marian Grozavu scurt, pe TikTok, după ce a fost întrebat de un fan când se vor căsători.

În cadrul live-ului, concurentul a spus că e normal să se mai certe, ca orice alt cuplu, însă reușesc de fiecare dată să treacă peste supărări.

Bianca, la un pas de a rămâne fără job din cauza lui Marian

Când s-au întors de la „Insula Iubirii”, Bianca Dan a povestit că a fost la un pas de a rămâne fără locul de muncă, după ce Marian Grozavu și-a pus partener de afaceri să aleagă între ei doi.

„Nu mă așteptam să-l văd așa entuziasmat. Ăsta chiar e prost, vrea să-l distrug, și-mi face mie din astea? Îl nenorocesc. Zic la nervi, niciodată nu aș vrea să-i fac rău. El a vrut să-mi facă mie rău când ne-am despărțit din cauza lui. El l-a pus pe partenerul nostru să aleagă între mine și el, ce bărbat ești? L-am întrebat cum să-mi facă asta. Mă lăsa așa, el m-a băgat aici și tot el mă scoate. Mă lăsa fără nimic…”, a povestit concurenta după terminarea emisiunii.

Marian Grozavu a explicat că nu a fost nimic serios, au fost doar câteva cuvinte spuse la nervi.

„N-are treabă locul de muncă. Am zis-o la nervi odată acolo și gata, adică nu a fost… Deci la noi, certurile durau câteva ore, o zi. Ca în orice cuplu. Nu mai amenințați și voi? Logic că mai zici niște cuvinte, că zici la nervi și gata, au trecut”, a explicat el.

